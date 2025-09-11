VIDEO Cum se plătesc crimele contra istoriei și oamenilor? Russell Crowe urcă în boxa acuzaților pentru un nou film pentru care a învățat germană / „Interpretare monumentală”

Într-un moment în care războiul s-a întors și acțiunile regimurilor autocrate zdruncină încrederea în democrație, filmul „Nürnberg” a primit o ovație furtunoasă de patru minute în picioare după premiera mondială de la Festivalul Internațional de Film de la Toronto (TIFF), relatează Reuters.

Filmul regizorului James Vanderbilt surprinde procesele pentru crime de război, intentate în orașul german Nürnberg celor 22 de figuri naziste de prim rang după încheierea celui de-Al Doilea Război Mondial.

În Nürnberg, Russel Crowe îl interpretează pe infamul lider nazist german Hermann Göring. Rami Malek, care a câștigat în 2019 Premiul Oscar pentru interpretarea lui Freddie Mercury în Bohemian Rhapsody, îl joacă de data aceasta pe Douglas Kelly, psihiatrul armatei americane însărcinat cu evaluarea stării mintale a lui Göring și a altor prizonieri naziști.

Rolul ar putea suna familiar pentru cei care au văzut docudrama omonimă în două părți ce a apărut în 2000, cu Alec Baldwin, Brian Cox și Christopher Plummer și Matt Craven, printre alții.

Dar Matt Craven l-a interpretat în producția respectivă pe Gustave Gilbert, un psiholog american mai cunoscut care a discutat cu cei puși sub acuzare în cadrul procesului.

Noul film Nürnberg va avea premiera în cinematografele din România în data de 12 decembrie.

Russell Crowe și Rami Malek nu sunt singurii actori de top din noul film

„Au existat multe filme despre Al Doilea Război Mondial, dar nu prea multe despre perioada de după al Doilea Război Mondial”, a declarat regizorul Vanderbilt pe covorul roșu, înaintea premierei noului film la Toronto.

El a spus că distribuția de prim rang, care îi include de asemenea pe Michael Shannon, Richard E. Grant, John Slattery și Leo Woodall, a făcut ca munca la acest proiect să fie mai ușoară. Filmul are la bază cartea de non-ficțiune din 2013 a scriitorului și jurnalistului american Jack El-Hai, Nazistul și Psihiatrul.

Crowe a declarat la rândul său că Göring a fost un personaj fascinant de interpretat și că sunt interesante diferitele etape ale vieții și ambițiilor liderului nazist, care au culminat cu procesele de la Nürnberg.

„Ajungi la finalul războiului, se hotărăște că va exista un proces. Iar Hermann, el încă mai crede că poate scăpa prin vorbele lui”, a spus Crowe.

Interpretarea lui Crowe din „Nürnberg”, apreciată ca fiind una dintre cele mai bune din cariera sa

„În centrul filmului Nürnberg se află interpretarea monumentală a lui Russell Crowe în rolul lui Hermann Göring, mâna dreaptă a lui Hitler. Actorul premiat cu Oscar nu a mai oferit o prestație atât de impunătoare de la Cinderella Man (n.r. ‘Renăscut din cenușă’, 2005) al lui Ron Howard.

Aici, Crowe surprinde paradoxul dintre carisma și monstruozitatea lui Göring, portretizând un om capabil să cucerească întreaga încăpere chiar în timp ce crimele sale îngrozesc lumea”, scrie criticul de film Clayton Davis de la revista Variety.

„Dialogul său în limba germană, pe care l-a învățat special pentru acest rol, adaugă un strat de autenticitate, iar confruntările de tip ‘șoarecele și pisica’ cu psihiatrul armatei americane Douglas Kelley, interpretat de Rami Malek, scânteiază de intensitate. Este genul de interpretare transformatoare, trăită pe deplin, care l-ar putea propulsa din nou în miezul unei curse extrem de competitive pentru premiul de cel mai bun actor”, consideră acesta.

„În rolul Mareșalului Reich-ului Göring, Crowe este pe rând impunător și înfricoșător, misterios de amuzant și cald – un abil manipulator social care îl atrage pe Kelley, interpretat de Malek, în plasa sa de minciuni.”, scrie și recenzia publicată de cunoscuta critică Jada Yuan pentru The New York Times.

„Faptul că nici spectatorii nu rămân imuni la farmecul acestui arhitect al Holocaustului, lipsit de orice remușcare, ar putea face din aceasta una dintre cele mai înfiorătoare interpretări ale unui nazist văzute vreodată pe ecran”.

Din nou favorit la Premiul Oscar?

„Este o revenire spectaculoasă a lui Crowe la nivelul premiilor Oscar și, cel puțin pentru o ureche de nespecialist în germană, actorul vorbește o germană impecabilă în primele 20 de minute ale filmului de două ore și jumătate”, mai notează Yuan.

Crowe, acum în vârstă de 61 de ani, a câștigat primul și până acum singurul său Premiu Oscar în 2001, datorită interpretării din celebrul film Gladiatorul. A fost perioada de vârf a carierei sale, el obținând alte două nominalizări la Oscar în 2000 și 2002, pentru filmele Scandal în industria tutunului („The Insider”) și O minte sclipitoare.

Cariera sa a intrat într-un con de umbră în deceniul trecut, însă el a revenit recent în lumina reflectoarelor cu roluri în filme ca Zack Snyder – Liga Dreptății, Thor: Iubire și Tunete și Exorcistul papei.