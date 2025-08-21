VIDEO Cum se vor plăti pensiile private: Cine retrage 30% odată pierde 12-13% din sumă, prin taxe și impozite / Ce se întâmplă dacă nu ai moștenitori

Românii care au pensii obligatorii administrate privat (pilonul II) sau pensii private facultative (Pilonul III) vor putea să-și retragă la pensionare maxim 30% din banii acumulați, restul urmând a fi plătiți lunar pe 8 ani sau eșalonați ca pensie viageră pe toată durata vieții, potrivit proiectului de lege aprobat joi de Guvern. Dan Armeanu, vicepreședintele ASF, a explicat toate scenariile de după pensionare.

La finalul ședinței de Guvern, Dan Armeanu, vicepreședintele Autorității de Supraveghere Financiară (ASF), responsabil de sectorul pensiilor private, a anunțat principalele schimbări la proiectul de lege privind plata pensiilor private, act care este o condiție obligatorie pentru aderarea României la OCDE.

Proiectul de lege se va aplica pentru toți pilonii de pensii private: Pilonul II (pensii obligatorii administrate privat), Pilonul III (pensii private facultative) și Pilonul IV (pensii private ocupaționale).

„În ședința de guvern au avut loc două modificări la proiectul de lege. Valoarea sumei pe care o persoană are posibilitatea de a o retrage la începutul perioadei e plata s-a majorat de la 25% la 30%, iar perioada în care plățile se vor face în viitor s-a micșorat de la 10 ani la 8 ani”, a declarat acesta.

Pierdere de 12-13% din bani, dacă retragi 30% din banii acumulați

„Dacă cineva vrea 30% retragere se vor plăti impozitele și taxele aferente. Se va plăti CASS de 10% la valoarea întregului activ peste 3.000 de lei după care se plătește impozitul pe câștigul de capital, din care se deduce valoarea de 3.000 și se scoate din baza de impozitare și valoarea CASS. În general o astfel de impozitare determină un coeficient de aproximativ 12-13% din valoarea totală a activului. Acestea sunt taxele pe care le plătește”, a declarat Dan Armeanu.

Soluția propusă de acesta pentru ca pensionarii să poată evita această pierdere este eșalonarea tuturor banilor acumulați în pensia privată pe 8 ani (prin plăți programate) sau pe toată durata vieții (pensii viagere).

„În cazul în care valoarea pensiei este sub 3.000 de lei, eșalonată pe o perioadă mai mare de timp, atunci nu mai plătește impozite și taxe. Deci un avantaj clar al eșalonării este un câștig pe care îl realizează din impozitare, plus un câștig pe care îl va realiza din fructificarea sumelor respective pe perioada de eșalonare”, a precizat vicepreședintele ASF.

Ce bani poți lua dacă ai în cont 100.000 de lei

HotNews.ro a solicitat oficialului ASF să explice cum s-ar plăti pensia în cazul în care cineva ar avea 100.000 de lei în cont și și-ar retrage 30% din bani.

„Dacă activul este suficient de mare, pentru 100.000 de lei, cred că activul se încadrează pe 8 ani, trebuie să calculez. În cazul acesta își retrage 30% din sumă, adică 30.000 de lei, pentru care plătește toate impozitele aferente. Pentru restul de 70%, valoarea de 70.000 de lei se împarte la 1.281 de lei și se află numărul de luni în care va încasa pensia. Dacă aceasta valoare este peste 3.000 de lei se impozitează, dacă este sub 3.000 nu va mai plăti niciun impozit”, a precizat Dan Armeanu.

Excepție: Îți pot retrage toți banii, doar dacă ai în cont sub 15.372 de lei

Proiectul de lege stabilește o sumă minimă necesară pentru dobândirea unei pensii private, respectiv pentru transferul activului personal al participantului către un fond de plată.

Pentru a putea beneficia de o pensie privată lunară, valoarea activului tău personal trebuie să depășească un anumit prag: de 12 ori valoarea indemnizației sociale (1.281 de lei) pentru pensionarii din sistemul public.

La data de 31 decembrie 2024, acest prag era de 15.372 de lei (12 x 1.281 lei).

Dacă suma acumulată în contul tău este sub acest prag, banii îți vor fi plătiți direct de către administrator, sub formă de plată unică sau plăți eșalonate pe maxim 12 luni.

Comision de 0,05% pe banii mutați în fondul de plată / Ce garanții sunt

După ieșirea la pensie, banii din fondul de pensii administrat privat la Pilonul II vor fi mutați într-un fond de plată pe care și-l va alege fiecare participant și cu care va încheia un contract de plată. Și aici va exista un comision de administrare asupra sumelor.

„În fondul de plată este un singur comision de 0,05% plătit lunar aplicat la activul net. Nu există comision la transferul banilor la fondurile de plată. Fondurile de plată păstrează principiile pe care le avem și în pilonul II și aici m-as referi la garanția sumelor respective. Deci valoarea activului inițial este garantat, dreptul de proprietate este garantat și dreptul la moștenire care există și in pilonul II și va exista și în fondul de plată. Dreptul de proprietate este garantat exact cum este și acum la Pilonul II. oamenii rămân proprietari in continuare pe contul respectiv”, a spus Dan Armeanu.

Banii mutați în fondul de plată sunt investiți. Randamente între 20-50%

Fie că alegi să retragi 30% din toți banii de pensie privată, iar restul să-i muți într-un fond de plată care să-ți plătească lunar timp de 8 ani sau sub formă de pensie viageră pe toată durata vieții, banii care ajung în fondul de plată sunt investiți mai departe astfel încât să fie generat un câștig peste suma intrată în fond.

„Față de situația actuală când banii sunt puși într-un cont și nu mai sunt fructificați și de acolo se fac plățile într-o singură tranșă sau pe 5 ani, în fondul de plată acești bani vor fi fructificați. În funcție de perioada respectivă, cu cât perioada este mai lungă cu atât randamentul este mai bun. Randamentul poate varia între 20% și 50% în funcție de perioada pe care fiecare și-o alege pentru plată”, a precizat vicepreședintele ASF.

Toate sumele intrate in fondul de plată vor fi investite.

„Există o paletă de investiții sigure și aici mă refer la depozite, obligațiuni de stat și anumite obligațiuni corporative care au un risc foarte scăzut.

E o garanție că oamenii vor lua cel puțin ca la început?

„Da, aveți garanția sumelor intrate la început. Activul intrat la început este minimul pe care trebuie să-l primească pe toata perioada respectivă la care se va adăuga randamentul investițional”, a spus acesta.

Cum poți încasa pensia pe o perioadă mai mare de 8 ani

Vicepreședintele ASF a mai precizat că legea permite plata eșalonată a pensiilor și pe o perioadă mai mare de 8 ani, dacă suma din conturi este mai mare.

„Noi cand am proiectat legea obiectivul a fost sa fie valabila pentru un ciclu complet de contribuții de 35 de ani dar și pentru activele mai mici acumulate în această perioadă. Cei care vor avea un ciclu complet vor avea o sumă mai mare în cont suficientă încât să o eșaloneze fie pe 8 ani fie pe o perioadă mai mare de timp, dar pensia minimă trebuie să fie de 240 de euro sau echivalentul a 1281 de lei”, a explicat Dan Armeanu.

Ce se întâmplă cu banii de pensie dacă nu ai moștenitori

Banii de pensie privată se moștenesc în orice condiții, cu diferențe între fondul de plată programată și ce de pensie viageră.

În plata programată în care avem 8 ani există plata integrală pentru urmași. La pensia viageră diferența depinde de produsul pe care și-l alege fiecare participant. Poate să-și aleagă un produs în care plata se face imediat la momentul decesului către un beneficiar ales sau către moștenitor. Mai exista un produs care îți garantează o plata pe o anumita perioadă de timp. Dacă în acea perioadă de timp aleasă are loc decesul, urmașul va incasa restul de bani.

Întrebat de jurnaliști ce se întâmplă dacă cineva care și-a ales plata programată pe 8 ani a pensiei nu are urmași și decedează, dan Armeanu a spus că „dacă nu există moștenitori banii rămân în fondul respectiv”.

Acesta a precizat ulterior, la solicitarea HotNews.ro că „în această situație banii rămân mai departe în contul fondului de pensie, iar dacă ulterior apare un moștenitor acesta poate ridica pretenții asupra banilor din acest cont”.