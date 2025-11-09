VIDEO Cum vor arăta monedele euro bulgărești. Banca Națională a prezentat designul

Banca Naţională a Bulgariei (BNB) a prezentat designul monedelor euro din Bulgaria, care vor intra în circulaţie de la 1 ianuarie 2026, relatează Novinite.com, citată de News.ro.

Iniţiativa face parte din campania mai amplă de informare publică a BNB în vederea adoptării monedei unice europene.

BNB a lansat două videoclipuri. Unul prezintă aspectul monedelor şi altul oferă informaţii audio şi vizuale detaliate despre designul, specificaţiile şi simbolistica acestora.

Monedele euro vor avea motive distinct bulgăreşti. Astfel, moneda de un euro va avea pe verso imaginea Sfântului Ioan de Rila, iar restul monedelor vor avea imaginea Călăreţului de la Madara.

Bulgaria a dezvăluit modelele monedelor euro. Foto: Novinite.com

Monedele cu cea mai mică valoare nominală – de 1, 2 şi 5 eurocenţi, denumite „stotinki” în bulgară – vor păstra nuanţa galbenă obişnuită, în timp ce monedele de 10, 20 şi 50 de cenţi vor fi de culoare argintie.

Prezentarea detaliată include descrieri ale greutăţii, benzii, aliajului metalic şi imaginilor de pe faţa comună europeană a fiecărei monede.

Vânzarea kiturilor de pornire care conţin monede euro cu emblema naţională bulgară va începe la 1 decembrie 2025. Seturile vor fi disponibile pentru achiziţionare atât de către persoane fizice, cât şi de către întreprinderi. Preţul este stabilit la 20 de leva pentru persoane fizice şi 200 de leva pentru persoane juridice. Pachetele de pornire pot fi achiziţionate de la centrele de numerar ale BNB, de la băncile comerciale şi, pentru persoane fizice, de la anumite sucursale ale „Poştei Bulgare”.

Bulgaria adoptă moneda euro la 1 ianuarie 2026, devenind astfel cea de-a 21-a țară din zona euro.

Trecerea Bulgariei de la leva la euro se va concretiza la 19 ani de la momentul în care țara de 6,4 milioane de locuitori a intrat în Uniunea Europeană. Bulgaria dorea să adopte moneda euro mai devreme, dar Bruxelles-ul a considerat că inflația sa era prea mare pentru a îndeplini criteriile necesare.