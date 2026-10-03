VIDEO Cunoscut trapper, gest șocant făcut pe scenă, la un concert la Arenele Romane

Un moment filmat de spectatori în timpul concertului Ian & Azteca de vineri seară, de la Arenele Romane, a ajuns viral pe TikTok. În imagini, Ian, unul dintre cei mai cunoscuți artiști ai scenei trap din România, apare în timp ce urinează pe scenă. Poliția Capitalei a confirmat pentru HotNews că face verificări.

Artistul, cu aproape 300.000 de ascultători lunar pe Spotify, poate fi văzut în înregistrările realizate din public la marginea scenei, unde, la un moment dat, urinează.

„Bă, ești prost? Se p**ă ăsta pe scenă. Ați mai văzut așa ceva?”, spune Azteca, potrivit imaginilor.

Contactați de Știrile ProTV, Ian și managerul acestuia nu au dorit să ofere explicații cu privire la gestul artistului. Organizatorii concertului au transmis că vor reveni cu un punct de vedere.

În schimb, Azteca a comentat momentul într-o postare publicată pe Instagram Stories.

„La ce vă așteptați, e Ocult Records”, a scris artistul.

Ian este unul dintre cele mai cunoscute nume ale scenei trap din România. Artistul a participat în trecut și la „Desafio: Aventura”, emisiune difuzată de Pro TV.

Concertul de la Arenele Romane a fost organizat de Hip Hop Takeovers.

Cea mai cunoscută piesă solo a artistului ae 28 de milioane de vizulaizări pe YouTube, iar alta, împreună cu Azteca, 36 de milioane.