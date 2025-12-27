VIDEO Cutremur de 7 în Taiwan, al doilea seism major care lovește insula în doar câteva zile

Un seism cu magnitudinea de 7 s-a produs sâmbătă seară în largul coastei din orașul Yilan, la aproximativ 32 de kilometri, conform anunțului făcut de autoritățile insulei, transmite Reuters.

Cutremurul, care a avut loc la o adâncime de 73 de kilometri, a zguduit clădirile din capitala Taipei.

Evaluarea pagubelor este în curs de desfășurare, a declarat Agenția Națională pentru Pompieri.

🚨 MAJOR EARTHQUAKE UPDATE: A powerful magnitude 7.0 quake just struck off Taiwan's east coast at 11:05 PM! Epicenter located 32.3km east of Yilan County at 72.8km depth. Tremors felt across Taiwan AND southern Japan's islands. pic.twitter.com/n20g8M1eBy — TVBS World Taiwan (@tvbsworldtaiwan) December 27, 2025

Este al doilea cutremur major care lovește insula în această săptămână, după cel de miercuri, care a avut o magnitudine de 6.

Insula Taiwan se află în apropierea joncțiunii dintre două plăci tectonice și este predispusă la cutremure.

Peste 100 de persoane au murit într-un seism care a avut loc în sudul Taiwanului în 2016. În 1999, un cutremur cu magnitudinea de 7,3 a ucis peste 2.000 de oameni.

🚨 EARTH SHOOK. HEARTS STOPPED. 🚨



A 7.0 MAGNITUDE QUAKE ripped off the coast of Yilan, with Level 4 shaking jolting Taipei 😱



Walls rattled. Phones lit up. Seconds felt like forever.



Stay safe, Taiwan – that was a serious reminder of nature’s power. ⚠️🌏#Earthquake #Taiwan… pic.twitter.com/9oSac1rBAw — Baatein Stock Ki (@BaateinStockKi) December 27, 2025

Sursa foto: Christopher Rawlins | Dreamstime.com