Sari direct la conținut
Actualitate

VIDEO Cutremur de 7 în Taiwan, al doilea seism major care lovește insula în doar câteva zile

HotNews.ro
VIDEO Cutremur de 7 în Taiwan, al doilea seism major care lovește insula în doar câteva zile
Imagine ilustrativă din Taipei, Taiwan. Sursa foto: Christopher Rawlins | Dreamstime.com

Un seism cu magnitudinea de 7 s-a produs sâmbătă seară în largul coastei din orașul Yilan, la aproximativ 32 de kilometri, conform anunțului făcut de autoritățile insulei, transmite Reuters.

Cutremurul, care a avut loc la o adâncime de 73 de kilometri, a zguduit clădirile din capitala Taipei.

Evaluarea pagubelor este în curs de desfășurare, a declarat Agenția Națională pentru Pompieri.

Este al doilea cutremur major care lovește insula în această săptămână, după cel de miercuri, care a avut o magnitudine de 6.

Insula Taiwan se află în apropierea joncțiunii dintre două plăci tectonice și este predispusă la cutremure.

Peste 100 de persoane au murit într-un seism care a avut loc în sudul Taiwanului în 2016. În 1999, un cutremur cu magnitudinea de 7,3 a ucis peste 2.000 de oameni.

Sursa foto: Christopher Rawlins | Dreamstime.com

Te simți mai bine cu medici buni și tehnologie de vârf MedLife
INTERVIURILE HotNews.ro