VIDEO Daniel Băluță vrea să candideze la Primăria Capitalei: „Nicușor Dan este un impostor”

Daniel Băluță, primar al Sectorului 4 și prim-vicepreședinte al PSD, a anunțat că i-ar „face plăcere” să candideze împotriva lui Nicușor Dan la alegerile pentru Primăria Capitalei. Următorul scrutin local, care la termen ar trebui să se desfășoare abia în 2028, ar putea avea loc mult mai devreme dacă actualul primar general câștigă prezidențialele în mai 2025, însă social-democratul este încrezător că omul susținut de PSD, PNL și UDMR în cursa către Cotroceni, Crin Antonescu, este cel care va ieși învingător.

Întrebat sâmbătă la Prima TV dacă nu cumva ar vrea să câștige Nicușor Dan alegerile prezidențiale din luna mai astfel încât să rămână liber postul de primar general al Capitalei, primarul Sectorului 4 a răspuns: „Absolut niciodată nu mi-aș dori ca România să fie condusă de Nicușor Dan (…). Dânsul a reușit să blocheze atâția ani Bucureștiul. În București în mod concret, dacă l-am pune să scrie ce a făcut, vom vedea că nu a făcut absolut nimic, de aceea și spun că este un impostor, pentru că ne prezintă o situație absolut deformată a realității”.

„Ne-a spus că a pus ordine în datoriile Bucureștiului – astăzi datoriile Bucureștiului sunt mai mari decât erau înainte. Ne-a spus că a schimbat hectare de țevi – realitatea este că în ritmul acesta durează 40 de ani până când le terminăm. A reușit cu succes să piardă 282 de milioane de euro din bani europeni, contracte la cheie puse de administrația PSD în mandatul trecut”, a continuat Daniel Băluță.

Prim-vicepreședintele PSD crede că alegerile prezidențiale vor fi câștigate oricum de Crin Antonescu, candidatul coaliției de guvernare, scenariu în care Nicușor Dan va rămâne primar general până în 2028.

„Eu am convingerea că România va fi condusă de Crin Antonescu și că în 2028, da, este o altă discuție din punctul acesta de vedere, dar cu certitudine nu vom avea alegeri anticipate la București”, a adăugat Daniel Băluță.

El a confirmat că ia în calcul să candideze în 2028.

„Cel puțin la această oră cred că timpul a demonstrat că sunt un primar care m-am preocupat extrem de mult de nevoile comunității pe care o reprezint și nu numai. Am reușit să schimb fundamental modul în care astăzi este organizat Sectorul 4 și în care arată Sectorul 4 și am convingerea că aș putea fi un primar mult mai bun decât domnul Nicușor Dan, și, da, mi-ar face plăcere ca prin votul popular să îl pot trimite acasă, pentru că eu consider că îi sunt de ajutor în această modalitate. Dânsul, fiind obișnuit să nu facă nimic, este mai bine să se ducă acasă să se odihnească”, a mai spus Daniel Băluță.