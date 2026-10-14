VIDEO Decizia luată de grupurile parlamentare ale PNL în privința Guvernului Niculescu: „Sunt peste 160 de zile de când avem guvern interimar”

Grupurile parlamentare ale PNL, reunite miercuri în ședință, au decis să voteze Guvernul Luca Niculescu, dar partidul să treacă în opoziție, a anunțat purtătorul de cuvânt al PNL, Ionel Bogdan. El a precizat că o decizie finală va fi luată de Biroul Politic Național al partidului.

„Sunt peste 160 de zile de când avem guvern interimar, 160 de zile de când Partidul Social-Democrat împreună cu AUR au depus şi votat moţiunea de cenzură împotriva guvernului din care PSD făcea parte la acea vreme. În tot acest timp, premierul Ilie Bolojan, Partidul Naţional-Liberal, împreună cu partenerii de la USR şi UDMR, s-au străduit să facă tot ceea ce le-a stat în putinţă pentru a menţine direcţia corectă pentru România, pentru a gestiona cât mai corect finanţele publice şi pentru a implementa PNRR şi angajamentele pe care România le-a luat”, a spus purtătorul de cuvânt al PNL, după şedinţa grupurilor parlamentare ale partidului, potrivit News.ro.

El a anunţat că grupurile parlamentare ale PNL au discutat astăzi despre variantele pe care le au liberalii în privința Guvernului Niculescu și au fost date trei voturi consultative:

„PNL va da un vot de instalare a Guvernului Niculescu pentru încheierea crizei politice.

PNL nu va intra într-un guvern cu PSD şi va fi partid de opoziţie.

Posibilitatea încheierii unui acord cu premierul desemnat”.

Ionel Bogdan a precizat că nu este vorba despre un acord de coaliţie, ci despre un acord cu obiective clare, care au fost specificate atât de premierul Ilie Bolojan cât şi de liderii actualei Coaliții.

„Urmează un Birou Politic Naţional în care se va lua decizia finală privind susţinerea sau nu a acestor trei puncte, dar ce este important este ca şi în Biroul Politic Naţional Partidul Naţional Liberal să trateze cu maximă seriozitate şi responsabilitate votul pe care îl va da pentru România şi pentru parcursul României în următoarea perioadă”, a adăugat Ionel Bogdan.

Ilie Bolojan a anunțat marți că PNL ia în calcul încheierea unui acord politic bilateral cu premierul desemnat Luca Niculescu. Bolojan, a precizat că un astfel de document „nu va reprezenta un acord de coaliție și nu va presupune participarea PNL la Guvern”.