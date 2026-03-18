VIDEO Deschiderea mult așteptată pe Autostrada Transilvania în 2026. Cum arată acum tronsonul întârziat unde lucrează Umbrărescu și care sunt punctele critice pe traseu

O secțiune din Autostrada Transilvania va putea fi gata în sfârșit în 2026. Termenul inițial era 2023. Noi imagini din dronă surprind spectaculoasele lucrări la nord-vest de Cluj-Napoca, dar și punctele critice unde este nevoie de atenția constructorilor pentru o deschidere de trafic în acest an.

Pe Autostrada Transilvania, între Nădășelu, Zimbor și Poarta Sălajului, constructorul româna UMB lucrează din 2021 pe circa 42 km de autostradă.

Deși ar fi trebui finalizate în doi ani de execuție, tronsoanele au fost măcinate de probleme cu solul, iar în două puncte critice traseul a fost modificat și a fost licitată construcția separată a două viaducte de care acum se ocupă Ozaltin, o firmă din Turcia.

Pe cei circa 30 de km de la Nădășelu la Zimbor, stadiul fizic actual e de circa 94%, în timp ce pe zona cu devieri de traseu și viaducte construite de turci stadiul fizic depășește 50%. Pe cei 12 km de la Zimbor la Poarta Sălajului, stadiul fizic actual este de 96%.

„Cel mai probabil în toamnă, sperăm în septembrie chiar”

Surse din Ministerul Transporturilor au precizat pentru HotNews că pentru ambele tronsoane anul 2026 rămâne o țintă pentru inaugurare.

„Cel mai probabil în toamnă, sperăm în octombrie sau septembrie chiar, să fie gata cele două zone cu viaducte. Restul lucrărilor vor fi gata până atunci. Vom putea practic să deschidem traficul și să circulăm neîntrerupt pe 155 de km din Autostrada Transilvania, de lângă Zalău și până la Târgu Mureș”, au spus surse oficiale pentru HotNews.

Planurile oficiale sunt confirmate și de către observatorii independenți de la Asociația Pro Infradstructură, una dintre cele mai active organizații civice care monitorizează marile proiecte de infrastructură.

„Pe Autostrada Transilvania, turcii de la Ozaltin pot da în circulație viaductele Nădășelu și Topa Mică la sfârșitul toamnei, o performanță excelentă. Până atunci UMB ar trebui să fie gata pe Nădășelu-Zimbor încă de prin vară, cel mai târziu”, scria Asociația la începutul anului când făcea o serie de predicții rutiere pentru anul 2026.

Imagini recente filmate din dronă arată exact stadiul la zi al lucrărilor și cum pe foarte multe zone lucrările sunt gata sau aproape de finalizare.

În timp ce UMB mai are câteva puncte unde se mai concentrează, inclusiv finalizarea unor viaducte, turcii de la Ozaltin sunt în plină desfășurare de forțe pe cele două zone unde lucrează la devierea A3 pe viaducte, la Topa Mică și la Nădășelu.

Autostrada A3 Nădășelu-Mihăiești-Zimbor – un tronson dificil care s-a lovit de alunecări de teren

UMB lucrează în teren încă din 2021 la cei 42,3 km din A3 Nădășelu – Mihăiești – Zimbor, două tronsoane dificil de realizat prin prisma terenului pe care îl traversează autostrada.

În două puncte critice – la Nădășelu și la Topa Mică – dealurile au luat-o la vale pentru că soluțiile tehnice proiectate conform studiului de fezabilitate inițial nu se potriveau cu realitatea din teren.

Proiectul afectat de alunecări de teren ce au impus modificarea traseului și realizarea a două noi viaducte cu o lungime totală de peste 3 km:

viaduct cu lungimea de 1,2 km fundat pe piloți forați de diametru mare (n.r. zonă încercuită în partea stângă a hărții de mai jos)

fundat pe piloți forați de diametru mare (n.r. zonă încercuită în partea stângă a hărții de mai jos) viaduct cu lungimea de aproximativ 2 km care să depășească în aval traseul DN1F și cursului pârâului Topa Mică (n.r. zonă încercuită în partea dreaptă a hărții de mai jos)

A3 Nădășelu – Zimbor:

Sector: SECTIUNEA 3A SI SECTIUNEA 3B, SUBSECTIUNEA 3A2: NADASELU – MIHAIESTI SI 3B1: MIHAESTI ZIMBOR

SECTIUNEA 3A SI SECTIUNEA 3B, SUBSECTIUNEA 3A2: NADASELU – MIHAIESTI SI 3B1: MIHAESTI ZIMBOR Lungime: 30.06 km

30.06 km Antreprenor : Asocierea Spedition UMB – Tehnostrade – Electromontaj

: Asocierea Spedition UMB – Tehnostrade – Electromontaj Valoare : 1.5 mld lei (fără TVA) – preț actualizat

: 1.5 mld lei (fără TVA) – preț actualizat Contract semnat: 22 septembrie 2020

22 septembrie 2020 Durată : 12 luni proiectare + 24 luni execuție (termen contractual extins între timp)

: 12 luni proiectare + 24 luni execuție (termen contractual extins între timp) Stadiu fizic (martie 2026): 92%

92% Data posibilă pentru finalizare: T3 2026

A3 Zimbor – Poarta Sălajului: