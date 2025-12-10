VIDEO „Descoperire importantă”: Un elan a fost filmat în județul Hunedoara și nimeni nu știe exact de unde a venit. Care e însă ipoteza

Elanii au dispărut din România de zeci de ani, însă acum unul a fost văzut din nou, lucru confirmat și de organizația pentru protejarea animalelor sălbatice Rewilding Romania. ONG-ul spune însă că elanul e posibil să fie doar în tranzit.

„Rewilding Romania confirmă prezența elanului (Alces alces) în Județul Hunedoara. Anunțăm oficial o descoperire importantă pentru fauna sălbatică a României: confirmarea prezenței elanului (Alces alces) în Județul Hunedoara”, informează ONG-ul pe pagina de Facebook.

Confirmarea a venit după ce o persoană a trimis ONG-ului mai multe imagini neclare cu animalul. A fost trimisă apoi o echipă de teren care să verifice dacă este sau nu vorba de un elan.

„Colegii au reușit să localizeze și să confirme prezența elanului prin observație directă și filmări. Echipa Rewilding Romania va continua să monitorizeze zona și să colaboreze cu autoritățile locale pentru a asigura protecția acestui exemplar de elan”, transmit activiștii.

De unde vine elanul?

Nu este clar de unde a venit elanul, însă ONG-ul înaintează o ipoteză: în Ucraina și Polonia sunt populații stabile de elani.

„Știind, de asemenea, că elanii pot acoperi distanțe mari și că au tendința de a se dispersa, există posibilitatea ca acest exemplar să provină din una dintre cele două țări, fiind doar în tranzit în această zonă”, a mai informat Rewilding Romania.