VIDEO Deversări de petrol în Marea Neagră. Un petrolier rusesc s-a rupt în două, iar altul a fost avariat într-o furtună

Un petrolier rusesc care transporta mii de tone de produse petroliere s-a rupt în două, duminică, în timpul unei furtuni puternice, în urma evenimentului rezultând o deversare de petrol în strâmtoarea Kerci, au anunţat autorităţile ruse. Un alt petrolier s-a aflat, de asemenea, în pericol după ce a suferit avarii, transmit Reuters și Agerpres Cel puţin o persoană şi-a pierdut viaţa.

Petrolierul „Volgoneft 212”, de 136 de metri, cu 15 persoane la bord, s-a rupt în două, potrivit imaginilor publicate de media de stat.

Nava, aflată sub pavilion rusesc, construită în 1969, a fost avariată şi a eşuat, au anunţat autorităţile.

„A avut loc o deversare de produse petroliere”, a declarat Rosmorreciflot, agenţia rusă de transport maritim.

Waves have washed over 2 Russian oil tankers in the Kerch Strait. They are sinking.



Russia is a threat to all of Europe with its old tankers carrying oil and oil products! A catastrophe could happen at any moment! pic.twitter.com/7ULFt6Jo4G