VIDEO Diana Buzoianu, la Senat, despre moțiunea împotriva sa: „Are un singur merit” / Decizia luată de PSD

Ministra USR a Mediului, vizată de o nouă moțiune simplă, i-a acuzat pe inițiatorii demersului că „vor să sperie, vor să bruieze, vor să facă foarte mult zgomot” ca să nu se vadă că „a apărut cineva care a deranjat rețele, privilegii, inerții”. PSD nu a participat la vot, însă liderul senatorilor social-democrați a criticat-o pe Diana Buzoianu, despre care a spus că „trebuie să plece, poate odată cu domnul prim-ministru Bolojan”.

Moțiunea a fost respinsă cu 45 de voturi, dintr-un total de 87 de senatori prezenți. Au mai fost înregistrate 41 de voturi „pentru” și o abținere. Reprezentanții PSD și-au scos cartelele de vot.

Senatorii PSD și-au scos cartelele la votul moțiunii simple împotriva ministrului USR al Mediului, Diana Buzoianu, luni, 30 martie 2026, la Senat.

În discursul susținut în cadrul dezbaterii premergătoare votului de luni din Senat, Diana Buzoianu a spus că „moțiunea de față are un singur merit”, întrucât „nu mai încearcă să ascundă extremismul, nu mai mimează argumentul, nu mai mizează bunul simț, nu mai mimează decența”.

Ministrul susține că textul moțiunii care o vizează este unul „care înlocuiește faptele cu insulta, logica cu eticheta și controlul parlamentar cu circul politic”, și nu este „nu un instrument de control democratic, ci o criză de nervi, peste care s-a pus antetul Senatului”.

„Inițiatorii vor să sperie, vor să bruieze, vor să facă foarte mult zgomot, ca să se ascundă un singur adevăr – și adevărul acesta este simplu, în ultimii ani de zile, în România, de fiecare dată când a apărut cineva care a deranjat rețele, privilegii, inerții, abia atunci a apărut corul oamenilor care s-au îmbuibat de toate beneficiile legale, ilegale, imorale, și care vor să păstreze sistemul exact așa cum este astăzi, oameni care se unesc să se lupte pentru luxul câștigat, de altfel, pe sărăcia românilor”, a adăugat Diana Buzoianu.

Ea susține că a „blocat corupția, telefoanele, construcțiile ilegale”.

„Când nu le mai merge cu datul cu telefoanele, numesc asta „teroare administrativă”. Când nu le mai merge cu «lasă că rezolvăm noi», li se pare că statul a devenit brusc dușmanul lor. Moțiunea vorbește despre «blocaj». Da, e adevărat, am blocat corupția, am blocat telefoanele, am blocat construcțiile ilegale”, a mai declarat ministrul Mediului.

Moțiunea simplă împotriva Dianei Buzoianu a fost depusă de grupul Pace și AUR. Adoptarea unei astfel de moțiuni nu duce automat la demiterea unui ministru, fiind un instrument parlamentar prin care se exprimă poziția într-o anumită problemă de politică internă sau externă.

De altfel, o moțiune împotriva actualului ministru al Mediului a fost adoptată și în decembrie, când PSD a votat alături de opoziție.

PSD nu va vota această moțiune, dar o critică pe ministră

Liderul senatorilor PSD, Daniel Zamfir, a spus că social-democrații nu vor vota această moțiune, care conține însă „și anumite critici care sunt îndreptățite”.

„Grupul PSD a votat deja moțiune împotriva ministrei USR pentru managementul catastrofal și pentru fanatismul ecologic prin care a paralizat investiții de sute de milioane de euro în dauna Sistemului Energetic Național. Ca poziție politică, să știți că rămânem consecvenți. În același timp, vă spun sincer, sunt convins că un nou vot pentru o altă moțiune simplă împotriva ministrei nu va schimba cu nimic situația”, a declarat Zamfir.

Referitor la acuzațiile venite dinspre USR cum că PSD ar încălca protocolul coaliției, el a spus că „orice protocol are o clauză a bunului simț” și „nu ne putem comporta ca într-o sectă”.

„PSD nu va participa la acest vot. Credem că doamna ministru trebuie să plece, poate odată cu domnul prim-ministru Bolojan”, a adăugat social-democratul.

Băncile în care stau în general senatorii PSD erau mai degrabă goale la ședința de luni.

AUR a cerut „un moment de reculegere”

Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, a solicitat un moment de reculegere pentru „logica elementară ucisă la ministerul mediului – daca românii nu au lumină, sa se încălzească la flacăra progresismului de pe Facebook (…). Doamna ministru va rog lasati trotineta la intrare si luați un bilet spre realitate”.

„Grupul parlamentar AUR va vota această moțiune, respectând principiul că un ministru care a primit un vot negativ în timpul unei moțiuni simple ar trebui să plece acasă, prin demisie sau prin demitere”, a spus Peiu.