PSD a decis să voteze moțiunea simplă depusă împotriva Dianei Buzoianu de către AUR

Deși nu vor vota moțiunea de cenzură depusă împotriva Guvernului Bolojan, senatorii PSD vor vota „pentru” moțiunea simplă depusă de AUR împotriva ministrei Mediului, Diana Buzoianu, au spus surse din partid pentru HotNews.

Luni de la ora 16.00, Senatul va dezbate și vota moțiunea simplă inițiată de AUR intitulată „Prahova sub asediu. Peste 100.000 de români condamnați la sete și boală sub privirea complice a ministrei mediului, Diana Buzoianu”.

Potrivit unor surse, senatorii PSD vor vota alături de opoziție împotriva ministrei Mediului. Totodată, într-o intervenție la Digi24, senatorul Daniel Zamfir a spus că PSD „votează moțiunea categoric”.

Ca moțiunea simplă să fie adoptată de Senat e nevoie ca majoritatea senatorilor prezenți la ședință să voteze „pentru”. PSD, AUR și Grupul parlamentar „PACE – Întâi România” au împreună 76 din cei 133 de senatori.

Moțiunile simple inițiate de parlamentari nu pot demite un ministru, chiar și dacă acestea sunt votate de majoritatea parlamentarilor. Doar moțiunile de cenzură, care sunt depuse împotriva întregului Executiv, duc la căderea Guvernului, odată votate de majoritatea parlamentarilor.

Semnatarii moțiunii simple cer demisia ministrului Mediului, Diana Buzoianu, pentru întreruperea alimentării cu apă a 13 localități din județele Prahova și Dâmbovița și ‘ignorarea’ situației barajelor din România.

Ei o acuză pe Buzoianu de incompetență, „care a dus la sistarea alimentării cu apă potabilă a peste 100.000 de locuitori, închiderea spitalelor din județul Prahova, a centralei de la Brazi, a unităților de învățământ și a instituțiilor publice”.

Sorin Grindeanu i-a cerut lui Bolojan să o demită

PSD a discutat despre poziția față de ministra Mediului și în ședința partidului de săptămâna trecută.

„Nu vă ascund că s-a deschis acest subiect în şedinţa de astăzi. O să încerc să am o întâlnire astăzi cu domnul prim-ministru Ilie Bolojan şi daţi-mi voie prima oară să discut cu domnia sa şi apoi să anunţ ceea ce dorim noi. Eu cred că e corect aşa”.

Ulterior, președintele PSD, Sorin Grindeanu, a mers la Guvern pentru a-i cere premierului Bolojan să o demită pe ministra USR a Mediului, au spus surse din partid pentru HotNews.

Grindeanu nu i-a cerut lui Bolojan doar demiterea ministrei Mediului, ci și a întregii conduceri USR de la Apele Române și desființarea ESZ Prahova, prin trecerea în subordinea Consiliului Județean în cadrul Hidro Prahova, conform surselor HotNews.

Potrivit informațiilor HotNews, premierul i-a zis lui Grindeanu la finalul discuției că va „analiza” situația.

Ce spune Dianei Buzoianu

Ministra Diana Buzoianu spunea pe 9 decembrie că PSD îi cere demisia după ce ea a cerut „tăierea drastică” a numărului de directori din Romsilva, prin reducerea direcțiilor regionale la 12. Ea a afirmat că PSD a spus că acceptă ideea, dar a solicitat totuși păstrarea unui „directoraș șefuț la nivel de județ”.

„Să spunem lucrurilor pe nume. Demisia cerută de PSD vine fix în săptămânile în care trebuie să fie negociată în coaliție reorganizarea Romsilva. Eu am cerut tăierea drastică a numarului de directori – 12 direcții regionale cu câte un director silvic și un director tehnic. PSD a zis: hai să vedem… sigur… acceptăm 12 direcții regionale, dar să rămână câte un directoraș sefuț și la nivel de județ – adică să nu schimbăm nimic, doar să adăugăm niște structuri regionale”, a scris Diana Buzoianu pe Facebook.

Diana Buzoianu a mai spus că își păstrează planul privind reorganizarea Romsilva.

„Nu voi fi șantajată cu funcția. Nu m-am născut ministră. Rămân în această funcție cât mai pot curăța din stricăciunile din ultimii 35 de ani. Asta înseamna și reformă reală a Romsilva. Nu joacă de-a câte locuri putem acoperi pentru directorii lor care au întors ochii.