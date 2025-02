VIDEO Diana Șoșoacă, laude pentru Nicolae Ceaușescu de la tribuna Parlamentului European: „Nimeni nu l-a egalat vreodată!”

Europarlamentara Diana Șoșoacă l-a lăudat marți, în plenul Parlamentului European, reunit la Strasbourg, pe dictatorul Nicolae Ceaușescu: „A avut cea mai bună politică externă”, a spus ea.

În același discurs, Diana Șoșoacă i-a cerut demisia președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

„Vorbiți pentru prima dată în plenul Parlamentului despre creștini, dar atunci când am ridicat icoana, m-ați sancționat. Când am vorbit și am acuzat-o pe Ursula von der Leyen de acțiuni care au dus la crime în perioada pandemiei, din nou m-ați sancționat. Acum vorbiți despre apărarea creștinilor. Cum să apărați creștinii din țările arabe, când dumneavoastră acuzați toate țările arabe? Nu îi cunoașteți. Nici pe perși, nici pe arabi. Îi discreditați pe Trump, pe Putin, pe toată lumea”, a spus Diana Șoșoacă de la tribuna Parlamentului.

Apoi, ea l-a oferit drept exemplu pe dictatorul Nicolae Ceaușescu.

„Vreți strategii? Priviți politica lui Nicolae Ceaușescu. Nimeni nu l-a egalat vreodată. Da, a fost un dictator, dar a avut cea mai bună politică externă. A reușit să pună la aceeași masă Israelul și Palestina și a adus pacea în regiune. De acest lucru Comisia Europeană nu este capabilă. Doamna Ursula von der Leyen nu face decât să ne împingă în război cu toată lumea, iar de aici, din plenul Parlamentului European, îi cer demisia”, a mai spus Diana Șoșoacă.

Pe grupul de presă al SOS România partidul a transmis și un videoclip cu momentul discursului susținut de Șoșoacă: