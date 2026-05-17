VIDEO Discurs dur al unui câștigător de Oscar la adresa „masculilor toxici” Trump, Putin și Netanyahu: „Un comportament care duce la mii de decese”

Starul spaniol Javier Bardem i-a criticat pe cei trei lideri, duminică, într-o conferință de presă la Festivalul de Film de la Cannes, sugerând că „masculinitatea toxică” a lui Donald Trump, Vladimir Putin și Benjamin Netanyahu duce la declanșarea de războaie, potrivit AFP.

„Am 57 de ani, vin dintr-o țară foarte misogină numită Spania, unde există o medie de două femei ucise, pe lună, de foștii lor soți sau foștii lor iubiți, ceea ce este o oribil (…), este de necrezut, iar noi am cam normalizat acest lucru. Am luat-o razna? Omorâm femei pentru că unii bărbați cred că le dețin, le posed?”, a declarat Javier Bardem.

El susține „această problemă îi privește” și pe președintele american Donald Trump, pe liderul rus Benjamin Netanyahu și pe premierul israelian Benjamin Netanyahu, pe care i-a acuzat că au „un comportament masculin nenorocit de toxic, care duce la mii de decese”.

Actorul consideră că „masculinitatea toxică” își are originile în „educația proastă pe care am primit-o timp de multe secole”.

Bardem, care în 2008 câștiga Premiul Oscar pentru cel mai bun actor secundar grație prestației din filmul „No Country for Old Men”, interpretează rolul unui regizor cu temperament exploziv în „The Beloved”, filmul lui Rodrigo Sorogoyen, care a avut premiera sâmbătă la Festivalul de la Cannes.

Javier Bardem acuză Israelul de „genocid”

Actorul spaniol a fost unul dintre cei mai vocali critici din industria filmului la adresa ofensivei israeliene din Gaza, pe care Israelul l-a lansat ca reacție la atacul Hamas din 7 octombrie 2023.

Campania militară israeliană a devastat teritoriul palestinian și a ucis peste 72.000 de oameni, mai mult de jumătate dintre ei femei și copii, potrivit Ministerului local al sănătății, condus de Hamas.

„Încă este comis” un „genocid”, susține Javier Bardem.

„Este un fapt. Poți încerca să-l justifici, să-l explici, dar este un fapt. Dacă îl justifici cu tăcerea sau sprijinul tău, ești pro-genocid”, a adăugat el.

Isralelul neagă acuzațiile de genocid. În atacul Hamas, care a dus la riposta israeliană, au fost ucise 1.221 de persoane, conform unui bilanț AFP pe baza cifrelor israeliene.