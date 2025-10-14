VIDEO Donald Trump, avertisment dur pentru Hamas: „Dacă nu se dezarmează, îi vom dezarma noi”

Donald Trump a avertizat marți, în timpul întâlnirii cu președintele Argentinei, Javier Milei, că dacă Hamas nu își depune armele, atunci Statele Unite „vor face asta” în locul lor, conform NBC News.

„Dacă nu se dezarmează, îi vom dezarma noi”, le-a spus Trump jurnaliștilor, care l-au întrebat apoi cum ar intenționa să procedeze. „Nu trebuie să vă explic asta, dar dacă nu se dezarmează, îi vom dezarma noi. Știu că nu mă joc”, a adăugat el.

Trump a acuzat Hamas că a mințit în legătură cu numărul trupurilor ostaticilor uciși, întrucât a returnat doar patru din cele 28 despre care a spus că vor fi predate.

„Îi vreau înapoi. Asta au spus. Îi vreau înapoi. De asemenea, au spus că se vor dezarma”, a declarat el.

.@POTUS on Hamas: "They will disarm. And if they don't disarm, we will disarm them — and it'll happen quickly and, perhaps, violently, but they WILL disarm." pic.twitter.com/69wOMao2oX — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) October 14, 2025

Luni, israelienii au sărbătorit întoarcerea din Gaza a ultimilor 20 de ostatici aflați în viață, iar palestinienii s-au bucurat de eliberarea de către Israel a aproape 2.000 de prizonieri și deținuți, ca parte a primei faze a armistițiului.

Hamas a returnat, în cursul zilei de luni, și rămășițele a patru ostatici decedați, dar a avertizat anterior că recuperarea celorlalte 24 de cadavre aflate încă în Gaza ar putea dura mai mult, deoarece nu toate locurile în care au fost îngropate acestea au fost identificate, potrivit The Guardian.