VIDEO Donald Trump îl numeşte „cap sec” pe şeful Fed şi cere din nou reducerea dobânzilor

Preşedintele american Donald Trump l-a atacat dur, joi, pe preşedintele Rezervei Federale, Jerome Powell, pe care l-a numit „cap sec”, intensificând presiunile asupra băncii centrale a SUA pentru a reduce dobânda de referinţă, transmite CNBC.

Donald Trump a susţinut de la Casa Albă că o scădere a dobânzii cu două puncte procentuale ar permite economisirea a circa 600 de miliarde de dolari anual, relatează News.ro citând postul CNBC.

„Dar nu putem să-l convingem pe omul ăsta s-o facă”, a spus el.

President Trump and the parable of the “numbskull” “Too Late Powell” 😆😆 pic.twitter.com/ML5TUth0RR