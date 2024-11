Șeful Rezervei Federale amintește că nici Donald Trump nu îl poate da afară, „în baza legii”. De ce provoacă îngrijorări subiectul

Jerome Powell, președintele băncii centrale a Statelor Unite, Rezerva Federală (Fed), a amintit că nu poate fi concediat nici de viitorul președinte Donald Trump, care l-a criticat în mod repetat și a declarat că vrea să exercite un control mai mare asupra instituției, relatează CNBC.

Powell a făcut comentariile la conferința de presă în care a anunțat joi că Fed a decis să reducă dobânda de referință cu 25 de puncte de bază, de la 4,7% la 4,5%, cel mai redus nivel din martie 2023.

El a spus că „se simte bine” în legătură cu starea economiei americane, dar a lansat și un avertisment privind creșterea deficitului și politica fiscală.

„Calea fiscală a guvernului federal, politica fiscală se află pe o cale nesustenabilă. Nivelul datoriei noastre raportat la economie nu este nepotrivit, calea este nesustenabilă”, a subliniat el.

Unul dintre reporterii prezenți l-a întrebat dacă își va da demisia din funcția de președinte a Fed, dacă președintele ales Donald Trump îi va cere acest lucru. „Nu”, a răspuns scurt Jerome Powell.

Un alt reporter l-a întrebat ulterior dacă președintele are puterea de a-l demite sau retrograda din funcție. Powell a răspuns că o asemenea acțiune „nu este permisibilă în baza legii”.

Jurnaliștii au insistat asupra acestei întrebări în condițiile în care Trump l-a criticat în mod repetat pe Powell și l-a acuzat că vrea să îi ajute pe democrați în campania electorală.

Agenția Forbes, citând o analiză juridică redactată de think tank-ul american Brookings, notează că nu există niciun statut care să detalieze dacă un președinte al SUA îl poate înlătura din funcție pe șeful Rezervei Federale și că alți președinți dinaintea lui Trump care au avut în vedere acest lucru au ajuns la concluzia că le lipsește autoritatea legală.

În același timp însă, cum niciun președinte american nu a încercat până acum să îl înlăture din funcție pe șeful Fed, această problemă nu a fost „testată” în sistemul juridic. Orice tentativă în acest sens va ajunge foarte probabil până la Curtea Supremă a SUA.

Donald Trump, în conflict cu actualul președinte al băncii centrale de la Washington

Powell, actualul președinte al Fed, a fost numit de fostul președinte democrat Barack Obama în Consiliul de Guvernatori al Băncii Centrale.

Trump l-a numit pe Powell președinte al Fed în 2018, însă a intrat în conflict cu acesta la scurt timp după ce l-a numit în funcție din cauza deciziei de a majora dobânzile în timpul mandatului său la Casa Albă.

Printre altele, fostul președinte a declarat despre Powell că încearcă să deraieze economia americană și l-a numit la un moment dat un „dușman al poporului”.

În luna februarie candidatul republican la președinție a declarat că nu îl va nominaliza pe Powell pentru un nou mandat dacă redevine președinte.

De asemenea, Trump l-a acuzat pe acesta că dorește să scadă dobânzile de referință pentru a-l ajuta pe președintele Joe Biden în campania electorală, care i-a lăsat între timp locul vicepreședintei sale Kamala Harris.

Îngrijorări legate de independența Rezervei Federale sub un nou mandat Trump

The Wall Street Journal a scris în premieră la sfârșitul lunii aprilie că aliați ai săi redactează un plan al cărui obiectiv este erodarea independenței Rezervei Federale (Fed) pentru a oferi mai multă autoritate președintelui în influențarea deciziilor de politică monetară.

La momentul respectiv echipa de campanie a lui Donald Trump s-a distanțat de planul apărut în presă. Însă în luna august el le-a spus de la reședința sa din Mar-a-Lago reporterilor că este de părere că președintele ar trebui să aibă „măcar un cuvânt de spus” în deciziile Fed.

„Cred că în cazul meu, eu am făcut mulți bani, am avut foarte mult succes, și cred că am un instinct mai bun decât, în multe cazuri, oamenii care ar fi în [Consiliul de Guvernatori al] Rezervei Federale sau președintele [băncii]”, a adăugat candidatul republican la președinția SUA.

Reuters nota la momentul respectiv că afirmațiile sale sugerează că el este de acord cu două dintre propunerile principale ale planului obținut de jurnaliștii de la WSJ: ca președintele să fie consultat de Fed în privința deciziilor legate de dobânzile de referință și ca reglementările pentru sectorul bancar pregătite de banca centrală să treacă întâi pe la Casa Albă pentru revizuire, înainte de a fi implementate.

De ce este importantă independența Fed inclusiv pentru guvernul american

În prezent, președintele Fed și ceilalți 6 membri care alcătuiesc Consiliul de Guvernatori al instituției sunt nominalizați de președintele SUA, iar apoi sunt audiați de Senat pentru confirmare.

Însă Fed se bucură de o independență operațională substanțială în ceea ce privește luarea deciziilor care exercită o influență uriașă asupra direcției economiei americane și a piețelor financiare din întreaga lume.

De exemplu, unul dintre lucrurile care susțin statutul dolarului ca valută de rezervă a lumii este abilitatea Fed de a stabili politica monetară fără niciun fel de ingerințe politice.

Acest statut în schimb este cheie pentru capacitatea aproape nelimitată a guvernului american de a se putea împrumuta pe piețele financiare internaționale la dobânzi mici, în pofida datoriei publice uriașe a SUA, în prezent de aproape 36 de trilioane de dolari.

Trump va avea posibilitatea să aleagă următorul președinte al Fed în 2026, când expiră mandatul lui Powell.