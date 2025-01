VIDEO Două tinere arestate în Iran pentru că au dansat într-un cimitir: „Îmbrăcăminte nepotrivite și mișcări contrare obiceiurilor”

Poliţia iraniană a arestat două tinere după apariţia unui video cu ele dansând într-un cimitir din Teheran fără a respecta codul vestimentar strict al ţării, a relatat vineri presa locală, citată de AFP.

„Nu cu mult timp în urmă, în Cimitirul Martirilor din Teheran, două persoane, fără a ţine cont de sacralitatea locului, au înregistrat un clip video cu îmbrăcăminte nepotrivită şi mişcări contrare obiceiurilor şi (legii) Sharia”, a precizat poliţia, transmite Agerpres

Acţiunile lor „au provocat proteste publice puternice, inclusiv din partea familiilor martirilor, iar cele două persoane au fost arestate de poliţie şi predate autorităţilor judiciare”, a adăugat poliţia.

Iranian police announced Thursday the arrest of two girls who had filmed themselves dancing at the "Monument to the Unknown Martyrs of the Sacred Defence," a memorial for those killed in the Iran-Iraq War, in Tehran.pic.twitter.com/BYDqUXhBO4