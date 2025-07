VIDEO Dronele Ucrainei au lovit o fabrică de echipamente de război electronic din Rusia, la sute de kilometri de frontieră

Dronele ucrainene au lovit o fabrică de echipamente radio și de război electronic din regiunea Stavropol a Rusiei, într-un atac efectuat în noaptea de vineri spre sâmbătă, a declarat pentru Reuters un oficial al serviciului ucrainean de securitate SBU.

Oficialul susține că în atacuri au fost avariate două instalații de la uzina Signal din orașul Stavropol, la aproximativ 540 kilometri de frontiera cu Ucraina. El spune că fabrica este unul dintre principalii producători de echipamente de război electronic din Rusia, inclusiv radare, echipamente de radionavigație și echipamente radio de control de la distanță.

🇷🇺💥 Ukrainian drones attacked the "Signal" plant in Stavropol overnight.



❗This was a key facility for Russia's radio electronics and instrumentation manufacturing. pic.twitter.com/A3mLMvU6iZ