VIDEO „Drumul din iad” din Marea Britanie a fost în sfârșit deschis complet după 23 de ani, de când la guvern era Tony Blair. Cum arată acum proiectul de aproape 2 miliarde de lire sterline

A fost supranumit „drumul din iad”, dar după 23 de ani de lucrări și aglomerație, unul dintre cele mai costisitoare și complexe proiecte de modernizare a drumurilor din Regatul Unit este în sfârșit finalizat.

În urmă cu câteva zile, pe șoseaua A465 „Heads of the Valleys” din sudul Țării Galilor a fost îndepărtat ultimul con de circulație și ultima restricție de circulație: a fost deschisă ultima porțiune dintre Dowlais Top și Hirwaun, după un proces de modernizare care s-a născut încă de pe vremea când premier era Margaret Thatcher.

Modernizarea unui drum național de 45 de kilometri la standard de „aproape autostradă” este menită să aducă prosperitate uneia dintre cele mai defavorizate zone din Regatul Unit și să reducă timpii de călătorie între vestul Țării Galilor și Midlands. La finalul proiectului, tot programul va costa circa 2 miliarde de lire sterline, relatează BBC.

Miniștrii galezi au declarat că modernizarea va stimula regiunea, însă opozanții au criticat durata lucrărilor și prețul „exorbitant”.

VIDEO – Cum se vede de la volan ultima secțiune modernizată din A465

Proiectul pe vremea lui Margaret Thatcher, iar lucrările propriu-zise, începute pe vremea lui Tony Blair

Lucrările la modernizarea drumului A465 Heads of the Valleys (trad. Capetele Văilor), care leagă orașul Swansea de regiunea Monmouthshire au început încă din 2002 când premier era Tony Blair, dar planul de a moderniza drumul să funcționeze mai mult ca o autostradă a fost pus pe masă încă din 1990 din timpul cabinetului condus de Margaret Thatcher.

Drumul, care pe mare parte avea deja câte două benzi pe sens, avea parte de blocaje frecvente, ambuteiaje și numeroase accidente în mai multe puncte negre. Șoseaua A465 traversează o zonă minieră din sudul Țării Galilor și un parc natural național, șerpuind printre dealuri.

Aproape 70 de structuri – inclusiv peste 40 de poduri noi și 12 noi intersecții – au fost construite ca parte a modernizării.

Modernizarea șoselei a fost împărțită în șase secțiuni, executate treptat în timp în funcție de riscul la adresa șoferilor. Un element de complexitate era exact acesta: lucrările să fie executate sub nivelul traficului curent, astfel încât circulația să nu fie deloc blocată pe această arteră.

„Cel mai important lucru pe care l-a făcut guvernul galez”

Miniștrii galezi, care au preluat construirea proiectului după descentralizarea din 1999, au insistat că modernizarea drumului va ajuta comunitățile „rămase în urmă după închiderea minelor” în anii 1980 și la începutul anilor 1990.

„Peste 50 de ani, experții se vor uita în urmă și vor spune că cel mai important lucru pe care l-a făcut guvernul galez pentru a îmbunătăți perspectivele comunităților din regiunea Heads of the Valleys a fost construirea acestui drum”, a declarat ministrul Transporturilor din Țara Galilor, Ken Skates.

Lucrari la drumul A465 din Țara Galilor

Dispută pe costul uriaș al proiectului

Etapele finale au costat 590 de milioane de lire sterline pentru construcția fizică a drumului, dar din cauza modului în care este finanțat proiectul, acesta va costa 1,4 miliarde de lire sterline – iar guvernul galez nu a plătit încă niciun ban.

Tronsonul final dintre Dowlais Top în Merthyr Tydfil și Hirwaun în Rhondda Cynon Taf este finanțat prin intermediul unui sistem numit Model de Investiții Mutuale (MIM) – care este ca și cum ai obține o mașină prin leasing, scrie BBC.

În loc să plătească o sumă deodată, guvernul galez va plăti peste 40 de milioane de lire sterline pe an timp de 30 de ani, în schimbul unei porțiuni de 16,5 km de drum care va fi întreținută de o firmă privată până când va reveni în proprietate publică în 2055.

Plaid Cymru, un partid politic din Țara Galilor care militează pentru independența acestei provincii, a calificat acest mod de finanțare drept o „risipă de bani publici” și a declarat că firmele private vor „obține” o „sumă substanțială de profit”.

Conservatorii galezi au declarat că costul și întârzierile „reprezintă epitomul celor 25 de ani de eșecuri ale laburiștilor în Țara Galilor” și au adăugat că costul final „gargantuan” ar fi acoperit aproape întregul drum de ocolire M4 abandonat din jurul Newport – unde traficul zilnic este de patru ori mai mare.

Guvernul galez a declarat că, fără a împrumuta bani în modul în care a făcut-o, nu ar fi fost în măsură să finalizeze secțiunea finală, relatează BBC.

Acest lucru se datorează faptului că Regatul Unit a părăsit Uniunea Europeană în mijlocul întregului program de modernizare, ceea ce înseamnă că accesul la finanțările care au ajutat la secțiunile anterioare nu a mai fost disponibil.

Drumul A465 © Whitcomberd | Dreamstime.com

„Unul dintre cele mai mari proiecte de modernizare a drumurilor din Regatul Unit din ultimii mulți ani”

La origini drumul A465 a făcut parte dintr-un proiect de prosperitate din timpul celui de-al Doilea Război Mondial pentru a conecta industria siderurgică din sudul Țării Galilor cu vechiul centru de producție auto din Midlands.

Acum, după modernizare, șoferii pot circula în cea mai mare parte cu 110 km/h fără a fi nevoiți să oprească la sensuri giratorii, un element care facilitează deplasarea localnicilor și creează o rută alternativă între Midlands și sud-vestul Țării Galilor, ușurând presiunea asupra autostrăzii M4, adesea congestionată în zona Newport.

„În ansamblu, proiectul Heads of the Valleys este unul dintre cele mai mari proiecte de modernizare a drumurilor din Regatul Unit din ultimii mulți ani”, a declarat Keith Jones de la Institution of Civil Engineers, citat de BBC.

„Și ceea ce a fost atât de provocator a fost menținerea în funcțiune a drumului existent în timp ce lucrările au continuat pe un teren dificil și provocator”, a spus Jones.