VIDEO După ce hitul său „Voyage Voyage” a fost folosit de iranieni pentru a-l ironiza pe Trump, Desireless reacţionează: „Am avut parte de toate!”

Piesa din anii 1980 „Voyage Voyage” a lui Desireless, adesea reinterpretată, a fost folosită de iranieni pentru a-l ironiza pe Donald Trump. Coafura şi versurile s-au schimbat, dar melodia este uşor de recunoscut. Prin „magia” reţelelor sociale, hitul a devenit un instrument al propagandei iraniene, scrie News.ro.

„Am avut parte de toate, am avut parte şi de Macron…”, se plânge cântăreaţa franceză, contactată de postul BFM TV, obişnuită deja cu astfel de situaţii. „Refuz ca melodia mea să fie folosită fără acordul meu, cu atât mai puţin de către politicieni”, adaugă ea.

În videoclipul acestei parodii, el însuşi foarte politic, „Nu vă voi lăsa niciodată baltă / Strâmtoarea Ormuz trebuie închisă”, cântă un Donald Trump îmbrăcat cu o coafură din anii 1980 şi o jachetă multicoloră. Refrenul „Voyage Voyage” este înlocuit cu „Blockade blockade”.

And today’s popular music: “blockade” by Trump. pic.twitter.com/7EYQ1nSTm7 — Iran Embassy SA (@IraninSA) April 13, 2026

Deşi nu se știe cum au aflat iranienii de melodie, este puţin probabil ca aceştia să fi plătit drepturi de autor.

Piesa a cunoscut un succes imens în Franţa, unde s-au vândut 500.000 de exemplare, dar şi în mai multe ţări din Europa, precum Germania (250.000 de exemplare), Austria, Norvegia şi Spania (100.000 de exemplare). A făcut obiectul a nenumărate cover-uri, chiar recent de către Barbara Pravi sau Jérémy Frérot.

În februarie 2025, un videoclip parodic cu imagini generate de AI cu Emmanuel Macron avea ca fundal sonor piesa lui Desireless. Deşi preşedintele a declarat că acest lucru l-a „făcut mai degrabă să râdă”, cântăreaţa nu a găsit deloc amuzant.

Interpretată în 1986 de Claudie Fritsch-Mentrop, mai cunoscută sub numele de Desireless, piesa „Voyage Voyage” a fost scrisă de textierul Jean-Michel Rivat şi compusă de acesta împreună cu Dominique Dubois. Melodia era destinată iniţial lui Michel Delpech. Piesa a apărut pe primul album al lui Desireless, lansat în 1989, intitulat „François”.

Războiul pe care îl duc Statele Unite şi Israelul împotriva Iranului este însoţit de o propagandă intensă pe reţelele sociale de ambele părţi, susţinută de o mulţime de imagini generate de inteligenţa artificială.