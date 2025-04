VIDEO Erupție vulcanică neobișnuită, aproape de capitala Islandei. Un oraș a fost evacuat din nou, la un an de la precedenta erupție

Un vulcan a erupt la sud de Reykjavik, capitala Islandei, aruncând lavă și fum, ceea ce a determinat evacuarea locuitorilor și turiștilor din unele localități, deși traficul aerian continuă în parametri normali, informează Reuters.

Cunoscută drept țara gheții și a focului din cauza numeroșilor vulcani și ghețari, Islanda a trecut prin 11 erupții la sud de Reykjavik din 2021 încoace, când sisteme geologice inactive s-au reactivat după 800 de ani.

Lava a trecut de barierele de protecție din apropierea orașului Grindavik, determinând evacuarea persoanelor care se reîntorseseră după erupțiile precedente, cu toate că majoritatea caselor sunt părăsite de mai bine de un an. „În momentul de față, lava a intrat dincolo de barieră, dar până acum erupția este una foarte limitată”, a declarat Rikke Pedersen, șeful Centrului Vulcanologic Nordic.

