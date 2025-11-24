Sari direct la conținut
Actualitate

VIDEO Explozie într-un bloc din județul Brăila: „S-a auzit o bubuitură puternică şi au sărit geamurile. Am zis că e bombardament.” Deflagrația a fost urmată de incendiu

HotNews.ro
VIDEO Explozie într-un bloc din județul Brăila: „S-a auzit o bubuitură puternică şi au sărit geamurile. Am zis că e bombardament.” Deflagrația a fost urmată de incendiu

O explozie puternică s-a produs luni după-amiază într-un apartament dintr-un bloc de locuinţe din oraşul Însurăţei, judeţul Brăila. Deflagraţia a fost urmată de un incendiu, iar mai multe apartamente au fost afectate, potrivit ISU Brăila. Nu au fost raportate victime.

Purtătorul de cuvânt al ISU Brăila, Ştefan Stoian, a precizat pentru Antena 3 CNN că evenimentul a avut loc în jurul orei 15:54, la un apartament de la etajul 1, unde exista o centrală termică alimentată cu butelii.

„Incendiul se manifestă la două apartamente de la etajul 1. A fost localizat rapid de echipele de intervenţie, care lucrează pentru lichidarea completă a focului şi pentru înlăturarea efectelor exploziei”, a declarat reprezentantul ISU.

Martorii au relatat pentru debraila.ro că suflul deflagrației a fost extrem de puternic. 

„S-a auzit o bubuitură puternică şi au sărit geamurile. A luat şi foc. Sincer, am zis că e bombardament”, a spus unul dintre locatari.

Clădirea se află pe marginea Drumului european 584.

Proprietarii apartamentului unde a izbucnit explozia nu erau acasă, potrivit presei locale.

La locul deflagrației intervin trei autospeciale de stingere cu apă şi spumă, o ambulanţă SMURD, o ambulanţă a SAJ Brăila, precum şi o ambulanţă tip C şi o autospecială cu medic de la ISU Galaţi, dislocate la ordinul Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă.

Circulaţia pe drumul care leagă oraşul Însurăţei de comuna Zavoaia este blocată.

Te simți mai bine cu medici buni și tehnologie de vârf MedLife
INTERVIURILE HotNews.ro