VIDEO Explozie într-un bloc din județul Brăila: „S-a auzit o bubuitură puternică şi au sărit geamurile. Am zis că e bombardament.” Deflagrația a fost urmată de incendiu

O explozie puternică s-a produs luni după-amiază într-un apartament dintr-un bloc de locuinţe din oraşul Însurăţei, judeţul Brăila. Deflagraţia a fost urmată de un incendiu, iar mai multe apartamente au fost afectate, potrivit ISU Brăila. Nu au fost raportate victime.

Purtătorul de cuvânt al ISU Brăila, Ştefan Stoian, a precizat pentru Antena 3 CNN că evenimentul a avut loc în jurul orei 15:54, la un apartament de la etajul 1, unde exista o centrală termică alimentată cu butelii.

„Incendiul se manifestă la două apartamente de la etajul 1. A fost localizat rapid de echipele de intervenţie, care lucrează pentru lichidarea completă a focului şi pentru înlăturarea efectelor exploziei”, a declarat reprezentantul ISU.

Martorii au relatat pentru debraila.ro că suflul deflagrației a fost extrem de puternic.

„S-a auzit o bubuitură puternică şi au sărit geamurile. A luat şi foc. Sincer, am zis că e bombardament”, a spus unul dintre locatari.

Clădirea se află pe marginea Drumului european 584.

Proprietarii apartamentului unde a izbucnit explozia nu erau acasă, potrivit presei locale.

La locul deflagrației intervin trei autospeciale de stingere cu apă şi spumă, o ambulanţă SMURD, o ambulanţă a SAJ Brăila, precum şi o ambulanţă tip C şi o autospecială cu medic de la ISU Galaţi, dislocate la ordinul Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă.

Circulaţia pe drumul care leagă oraşul Însurăţei de comuna Zavoaia este blocată.