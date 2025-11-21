VIDEO Explozie la noul propulsor al rachetei Starship. Eșec al SpaceX în cursa pentru viitoarea aselenizare preconizată de NASA

Un propulsor (booster) impunător al versiunii îmbunătăţite a rachetei Starship, dezvoltată de SpaceX, a suferit un eşec în timpul unui test desfăşurat la sol vineri dimineaţă în statul american Texas, complicând potenţial eforturile companiei de a demonstra capacităţile de aselenizare ale rachetei sale pentru NASA, potrivit unor observatori care au surprins explozia într-o înregistrare video, informează Reuters, preluată de Agerpres.

SpaceX, deţinută de Elon Musk, a plasat joi acel propulsor din oţel inoxidabil pe o rampă de testare construită în centrul Starbase al companiei americane, anunţând că dorea să testeze sistemele reproiectate de alimentare cu carburant şi rezistenţa sa structurală.

În timpul unui test desfăşurat pe acea rampă vineri dimineaţă în jurul orei locale 04:00, un streaming video transmis în direct de LabPadre, un grup care monitorizează activitatea SpaceX, a arătat propulsorul curbându-se brusc şi eliberând un nor de gaze din parţile sale laterale, indicând faptul că o posibilă explozie sub presiune i-a distrus învelişul exterior.

Long live Booster 18 😭 pic.twitter.com/wQoCbBNFcL — Kevin (@TheThirdEve) November 21, 2025

Compania americană se confruntă cu presiuni crescânde din partea NASA pentru a avansa programul de dezvoltare a rachetei Starship într-o nouă fază de teste care implică abilităţi asociate cu viitoarele aselenizări ale rachetei, în cadrul unei perechi de misiuni de mai multe miliarde de dolari pentru agenţia spaţială a Statelor Unite care îi vor readuce pe oameni pe suprafaţa Lunii pentru prima dată după anul 1972.

Acele misiuni fac din Starship o componentă a centrală a programului lunar american, aflat sub o presiune tot mai mare de a realiza o aselenizare înainte ca o altă ţară, China, să realizeze această performanţă în jurul anului 2030. Echipele de lideri interimari şi potenţiali din cadrul NASA s-au luptat între ele pe tema celei mai bune modalităţi de a-i readuce pe americani pe Lună în timp ce programul spaţial al Chinei continuă să avanseze.

Propulsorul care a suferit acel eşec vineri a fost primul din generaţia Starship V3, o versiune a rachetei Starship despre care SpaceX a anunţat că deţine o serie de noi designuri şi caracteristici asociate cu programul de explorare lunară.

Compania SpaceX este renumită pentru producerea rapidă a multor versiuni de propulsoare în cadrul strategiei sale de dezvoltare intensivă a rachetelor spaţiale. Deocamdată nu se ştie dacă SpaceX deţine un alt propulsor V3 cu care să reia testele sau dacă eşecul de vineri ar putea întârzia cu câteva luni programul rachetei Starship.

Reprezentanţii NASA nu au dat curs invitaţiei de a face declaraţii pe această temă.

Starbase, centrul spaţial al companiei SpaceX dedicat rachetei Starship în sudul statului american Texas, a cunoscut în trecut mai multe explozii înregistrate în timpul unor teste. Un propulsor al rachetei Starship a explodat într-o sferă gigantică de flăcări în timpul unui test pe o rampă la sol în luna iunie, expulzând fragmente până la graniţa americano-mexicană, aflată la o distanţă de 3,2 kilometri, şi declanşând tensiuni politice cu preşedintele Mexicului.