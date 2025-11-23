VIDEO Explozie masivă în regiunea Moscova după ce Ucraina a lovit o mare termocentrală

Atac ucrainean asupra unei termocentrale din regiunea Moscova. Foto: Telegram / Supernova Plus

Ucraina a lovit cu drone duminică dimineață o importantă centrală termoelectrică din regiunea Moscova , provocând un incendiu și forțând pornirea alimentării de rezervă cu energie electrică și termică, a declarat guvernatorul regiunii din jurul capitalei ruse, potrivit Reuters și Kyiv Independent.

Dronele ucrainene au lovit duminică centrala Șatura, situată la aproximativ 120 km est de Kremlin, a spus guvernatorul regiunii Moscova, Andrei Vorobiov.

„Unele dintre drone au fost distruse de forțele de apărare aeriană. Mai multe au căzut pe teritoriul centralei. A izbucnit un incendiu la instalație. Acum este localizat”, a adăugat Vorobyov.

Mai multe publicații rusești de pe Telegram au spus și ele că ucrainenii au lovit centrala peste noapte. La ora publicării acestei știri nu existau informații publice cu privire la amploarea pagubelor cauzate sau la eventualele victime.

Videoclipuri postate pe rețelele de socializare par să arate o explozie mare și un incendiu care a izbucnit la centrală, în urma unui atac.

Ukrainian forces just hit one of Moscow’s largest power stations, the Shatura TPP.



Seen here, a massive explosion on the northern side of the Russian power plant. pic.twitter.com/M1S6n50n5i — OSINTtechnical (@Osinttechnical) November 23, 2025

Ukrainian strikes hit the Shatura Power Station located in Russia's Moscow Oblast.



A heavy fire broke out at the facility.



The plant is one of the oldest energy infrastructure objects in Russia (commissioned in 1920). The facility possesses a combined power of 1500 MW. pic.twitter.com/TX7kLqD4m1 — Status-6 (Military & Conflict News) (@Archer83Able) November 23, 2025

Armata ucraineană nu a comentat încă atacul.

Înainte de declarațiile guvernatorului, primarul Moscovei, Serghei Sobianin, a raportat că două drone ucrainene au fost doborâte în timp ce se îndreptau spre capitală. Rosaviatsiya, autoritatea aviatică rusă, a anunțat, de asemenea, că aeroportul Zhukovsky din Moscova și-a suspendat temporar operațiunile din cauza dronelor din regiune.

Ucraina lansează în mod regulat atacuri împotriva instalațiilor militare și industriale din Rusia și din teritoriile ocupate de Rusia, bazându-se în principal pe drone dezvoltate la nivel național.

Atacul survine în contextul intensificării atacurilor Kievului împotriva infrastructurii petroliere, gaziere și energetice rusești, o sursă cheie de venituri pentru Moscova.

În ultimele luni, Rusia a intensificat, de asemenea, atacurile asupra infrastructurii energetice ucrainene, în încercarea de a obliga Ucraina să treacă printr-o altă iarnă grea.