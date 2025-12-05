VIDEO Explozii în Groznîi. Un zgârie nori, mândria Ceceniei lui Kadîrov, lovit în plin de un atac cu dronă atribuit Ucrainei / Clădirea, aproape de locuința liderului cecen

Imaginile de la fața locului au arătat că explozia a avut loc în zona etajului 28 și a distrus fațada clădirii pe mai multe niveluri. Canalul ucrainean de monitorizare „Exilenova+” a remarcat că turnul de birouri se află lângă sediul FSB din Cecenia, care ar fi putut fi ținta inițială înainte ca drona să fie deviată, posibil, de bruiajul rus, scriu Kyiv Post și The Moscow Times.

O dronă ucraineană a lovit o clădire înaltă din centrul Ceceniei în dimineața zilei de vineri, provocând o explozie puternică care a distrus mai multe etaje ale uneia dintre cele mai emblematice clădiri din regiune, scrie Kyiv Post.

Clădirea face parte din Groznîi City, un ansamblu de zgârie-nori ridicat ca simbol al reconstrucției postbelice a Ceceniei, și găzduiește mai multe agenții guvernamentale regionale, printre care Consiliul de Securitate al Ceceniei, Ministerul Turismului, Camera de Audit, comisia electorală regională, filiala locală a Ministerului Justiției și biroul de recepție al partidului Rusia Unită, printre altele.

Explosions reported in Grozny, Russian-occupied Chechnya, near an FSB building that may have been the target. pic.twitter.com/voybHBAx9t — WarTranslated (@wartranslated) December 5, 2025

Turnul se află la aproximativ 830 de metri de reședința lui Ramzan Kadîrov din centrul orașului, potrivit agenției de investigații Agentstvo.

Ținta posibilă: sediul FSB

Primele informații despre incident au venit de la canalul Telegram al opoziției cecene NYISO, confirmate ulterior de grupul ucrainean de monitorizare Exilenova+ și de publicația rusă pro-Kremlin Readovka.

Imaginile de la fața locului au arătat că explozia a avut loc în zona etajului 28 și a distrus fațada pe mai multe niveluri. Oficialii ceceni nu au făcut încă niciun comentariu.

Canalul Exilenova+ a remarcat că turnul de birouri se află lângă sediul FSB din Cecenia, care ar fi putut fi ținta inițială înainte ca drona să fie deviată, posibil, de bruiajul rus.

Atacul a avut loc după ce agenția aviatică rusă Rosaviatsia a impus vineri restricții temporare de zbor la aeroporturile din Groznîi, Vladikavkaz, Magas și Mineralnie Vodi din cauza amenințării crescânde reprezentate de drone.

Alte atacuri ucrainene

Atacul este cel mai recent dintr-o serie tot mai numeroasă de atacuri ucrainene în Cecenia, scrie Kyiv Post. Pe 2 decembrie, dronele au lovit o instalație a FSB în districtul Achkhoi-Martan, provocând pagube semnificative.

În aceeași noapte, drone ucrainene ar fi atacat Gudermes, un alt oraș din Cecenia. Potrivit mai multor canale Telegram, dronele au vizat un obiectiv utilizat de Regimentul Ahmat – o unitate a Gărzii Naționale a Rusiei compusă în mare parte din luptători ceceni și subordonată direct liderului Ceceniei, Ramzan Kadîrov.

Cu câteva zile înainte, pe 27 noiembrie, o altă dronă a lovit o unitate a Gărzii Naționale „Ahmat-Sever” din districtul Baisangurov și o altă bază militară din districtul Șatoi, sediul Regimentului 291 de pușcași motorizați al Gărzii Ruse.

Ultima serie de atacuri cu drone în Cecenia a fost înregistrată la sfârșitul anului 2024. Pe 29 octombrie 2024, Kadîrov a anunțat un atac cu drone asupra Universității Forțelor Speciale din Gudermes.

Pe 4 decembrie 2024, o dronă a lovit sediul Regimentului de Poliție de Patrulare și Pază Kadîrov din Groznîi.

În dimineața zilei de 12 decembrie 2024, alte drone au lovit Regimentul 2 al Ministerului Afacerilor Interne din Cecenia, rănind patru gardieni, potrivit lui Kadîrov.

Un alt atac a urmat pe 15 decembrie. Canalul NIYSO a raportat cel puțin cinci explozii care au vizat o bază a poliției anti-revoltă, forțele ministerului de interne și o bază militară.