VIDEO Explozii şi incendii la Kiev, după un nou bombardament al Rusiei. Mii de oameni sunt în continuare fără căldură

Kiev, 9 ianuarie 2026. Un bloc de apartamente a fost lovit de un atac rusesc, 2026. Credit line: Ovsiannikova Yuliia/Ukrinform/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Rusia a lansat în noaptea de duminică spre luni un val de drone asupra Kievului, lovind o clădire din oraş, au anunţat oficialii locali, transmite Kyiv Independent. Atacul vine la câteva zile după cel care a lăsat jumătate din blocurile din oraș fără încălzire.

Mai multe explozii s-au auzit în Kiev în jurul orei 1:30 dimineaţa, ora locală.

Un incendiu a izbucnit într-o „clădire nerezidenţială” din districtul Solomianskyi al oraşului, a anunțat Tymur Tkachenko, şeful Administraţiei Militare a oraşului Kiev.

Forţele aeriene ucrainene au avertizat că urmau noi valuri de atacuri cu drone asupra regiunii Kiev, începând cu ora 3 dimineaţa, ora locală. Momentan, oficialii ucraineni nu au oferit informații cu privire la amploarea pagubelor cauzate sau dacă au existat victime.

Pe rețelele sociale, au apărut videoclipuri care arată un incendiu puternic care emană dintr-o clădire:

Consequences of Russian Geran-2 drone strikes on Kyiv’s Solomianskyi district tonight pic.twitter.com/fTnADLnYGy — VolgaLad (@cym27s) January 12, 2026

Noul atac asupra capitalei Ucrainei vine în contextul în care oraşul şi locuitorii săi se confruntă cu întreruperi ale alimentării cu energie termică, în urma unui atac rusesc de amploare asupra Ucrainei, în noaptea de 9 ianuarie.

Primarul Kievului, Vitali Klitschko, a îndemnat atunci locuitorii capitalei să părăsească orașul, dacă este posibil, după ce atacul a lăsat jumătate din clădirile de apartamente ale oraşului fără încălzire.

În timp ce eforturile de restabilire a energiei electrice în clădirile rezidenţiale continuă, Klitschko a avertizat că situaţia rămâne dificilă, deoarece se prevede că temperaturile geroase vor persista în zilele următoare.