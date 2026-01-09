Ce este racheta Oreșnik cu care Rusia a lansat noul bombardament asupra Ucrainei / Situație dramatică la Kiev, primarul cere evacuarea orașului

Primarul Kievului, Vitali Klitschko, a îndemnat locuitorii capitalei să părăsească orașul, dacă este posibil, după ce vineri un atac al Rusiei a lăsat jumătate din blocurile din oraș fără încălzire, pe temperaturi de – 10 grade Celsius, relatează Kyiv Independent.

Kievul, cu o populație de aproximativ 4 milioane de locuitori, s-a confruntat cu multiple atacuri rusești asupra infrastructurii sale energetice de la începutul războiului în 2022. În ultimele luni, armata rusă a continuat să bombardeze instalațiile energetice. Oficialii ucraineni au acuzat Rusia că încearcă să închidă rețeaua energetică regiune după regiune.

Atacurile vin într-un moment în care locuitorii din Kiev se confruntă cu temperaturi de -10 grade Celsius. Rusia a lansat un atac masiv asupra Ucrainei în timpul nopții, cu 242 de drone și 36 de rachete. Kievul și periferiile au fost principalele vizate, a transmis Forța Aeriană a Ucrainei. Atacul a lovit infrastructura energetică și mai multe clădiri rezidențiale din capitală, a ucis cel puțin patru persoane și a rănit alte 19.

Apel la evacuare după „cel mai devastator atac pentru infrastructura critică”

„Facem tot ce putem pentru a rezolva această situație cât mai repede posibil. Cu toate acestea, atacul combinat asupra Kievului din noaptea trecută a fost cel mai devastator pentru infrastructura critică a capitalei”, a spus Klitschko.

Aproximativ 6.000 de clădiri de apartamente din Kiev, aproape jumătate din totalul orașului, au rămas fără căldură în urma atacului din timpul nopții, potrivit primarului. Orașul se confruntă, de asemenea, cu întreruperi în alimentarea cu apă, fiind introduse întreruperi de curent de urgență.

„Fac apel la locuitorii capitalei, care au posibilitatea de a părăsi temporar orașul pentru a se refugia în locuri unde există surse alternative de energie și căldură, să facă acest lucru”, a spus Klitschko.

Primarul a declarat că spitalele și maternitățile au fost reconectate la energie electrică și încălzire. Eforturile de restabilire a energiei electrice și a încălzirii pentru locuințele din Kiev sunt în curs de desfășurare.

Mikola Kolisnik, ministru adjunct al energiei, a declarat că cu cât sunt mai puțini consumatori, „cu atât este mai ușor să gestionezi situația”. Dacă nu există încălzire, locuitorii încep să folosească energia electrică pentru a-și încălzi locuințele, ceea ce, la rândul său, crește consumul de energie electrică și pune presiune pe rețea.

„De aceea, când populația este mai numeroasă, să zicem răspândită în sate și alte regiuni, va exista mai puțină presiune într-un singur oraș”, a declarat Kolisnik.

Atacuri masive asupra Ucrainei

Moscova afirmă că a lovit Ucraina cu o rachetă Oreșnik în timpul nopții, ca răspuns la un presupus atac asupra reședinței lui Putin, susținând că a lovit fabrici de drone și centrale energetice, potrivit Kyiv Post.

În total, Rusia a lansat în noaptea de jos spre vineri un baraj de 242 de drone și 36 de rachete, inclusiv o rachetă balistică hipersonică cu rază medie de acțiune, pentru a viza infrastructura critică a Ucrainei în atacurile nocturne de vineri, au declarat forțele aeriene ucrainene.

Apărarea aeriană ucraineană a doborât 226 de drone și 18 rachete, a precizat armata Kievului. Conform sursei citate, 18 rachete și 16 drone de atac și-au atins țintele în 19 locații.

Ce sunt rachetele Oreșnik

Rusia a anunțat că în atac a afost folosită inclusiv o rachetă hipersonică Oreșnik într-un atac în regiune Liov, la granița vestică a Ucrainei cu Polonia. Rachetele Oreșnik pot atinge o viteză de 13.000 de kilometri pe oră este de aproximativ 10 ori mai mare decât viteza sunetului. Rusia a lansat pentru prima dată o rachetă Oreșnik asupra Ucrainei în noiembrie 2024.

Analiștii occidentali consideră că Oreșnik este o versiune modificată a rachetei balistice cu rază medie de acțiune RS-26 Rubezh din era sovietică, cu o rază de acțiune de peste 4.000 de kilometri și capacitatea de a transporta mai multe vehicule de reintrare hipersonice convenționale sau cu capacitate nucleară.

Potrivit Ministerului Apărării rus, aceste atacuri au fost întreprinse ca „răspuns la atentatul terorist comis de regimul de la Kiev” contra unei reședințe a lui Vladimir Putin la sfârșitul lui decembrie, acuzație despre care Ucraina și Occidentul afirmă că este „o minciună”

Volodimir Zelenski a confirmat că o rachetă Oreșnik a fost utilizată de către Rusia, iar autoritățile din regiunea Liov au raportat distrugeri, fără ca deocamdată să se știe ce obiectiv exact a fost vizat de această rachetă cu focoase multiple.

Zelenski a cerut o „reacție clară” din partea comunității internaționale. „Atacul a avut loc exact în momentul în care un val de frig important s-a abătut asupra țării”, a denunțat el.

„Un astfel de atac în apropiere de frontiera Uniunii Europene și NATO reprezintă o amenințare gravă pentru securitatea continentului european și un test pentru alianța transatlantică”, a declarat la rândul său ministrul ucrainean al afacerilor externe Andrii Sîbiha.