VIDEO Fabrica de război care produce „creiere” pentru armata lui Putin, aruncată în aer de dronele SBU

Dronele cu rază lungă de acțiune operate de Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) au vizat și lovit Radiozavod, o facilitate-cheie din Penza, Rusia, care face parte din corporația de stat Rostec și sprijină complexul militar-industrial rusesc, a declarat joi o sursă din SBU pentru Kyiv Post.

Această importantă fabrică de electronice produce sisteme automatizate de control pentru diferite ramuri ale armatei ruse – apărare antiaeriană, artilerie și posturi de comandă mobile bazate pe vehicule blindate cu sisteme avansate de comunicații.

Din cauza rolului său în înarmarea Rusiei, fabrica se află sub sancțiunile internaționale.

„SBU reduce sistematic capacitatea Rusiei de a produce pentru armata sa. Sezonul de testare de vară la întreprinderile de înaltă tehnologie ale complexului militar-industrial rusesc este în plină desfășurare”, a declarat sursa citată de publicația ucraineană.

A Ukrainian drone attack has sparked a blaze at an industrial site in Russia's Penza region.



It comes after Russia launched a deadly barrage of missiles and drones on Kyiv, injuring dozens of people.https://t.co/Av2TSbztra pic.twitter.com/rZ6uEEc9dH — Sky News (@SkyNews) July 31, 2025

Au fost înregistrate cel puțin 11 explozii în timpul raidului cu vehicule aeriene fără pilot (UAV-uri), după care a izbucnit un incendiu de proporții. Un nou complex de producție și depozitele care conțineau componente esențiale au fost lovite, potrivit aceleiași surse.

Ukrainian drones strike an industrial facility in Russia’s Penza region, according to regional governor Oleg Melnichenko. Russia’s defense ministry says 32 Ukrainian drones have been downed across several regions, as drone attacks on Russian infrastructure continue.#Russia… pic.twitter.com/45IZV09izJ — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) July 31, 2025

A video of the drone attack in Penza.



Radiozavod electronics plant, 11 explosions were recorded! pic.twitter.com/QLP3LWOD3W — Freedom State Channel (@wogoa1) July 31, 2025

Andrii Kovalenko, șeful Centrului pentru Combaterea Dezinformării din cadrul Consiliului Național de Securitate și Apărare al Ucrainei, a confirmat că fabrica din Penza a fost lovită joi, 31 iulie. El a adăugat că uzina produce:

Centre mobile de comandă;

Sisteme automatizate pentru controlul luptelor;

Aparate radio pentru forțele terestre, forțele aeriene și forțele strategice de rachete;

Vehicule de comandă modernizate, bazate pe platforme blindate.

Potrivit lui Kovalenko, fabrica este esențială pentru infrastructura de comandă militară a Rusiei, iar distrugerea ei ar putea afecta grav coordonarea militară a forțelor Moscovei.

Canalele rusești de Telegram au distribuit înregistrări care arată fum negru dens, vizibil în Penza. Un clip suprinde un incendiu de proporții și susține că „fabrica este bombardată”.

12/ Footage of a Ukranian drone hitting the Radiozavod factory in Penza.

Coordinates: 53.2187389, 44.9988705

Source: https://t.co/0feZ2KSU6k — Ukraine Control Map (@UAControlMap) July 31, 2025

Guvernatorul local a confirmat un atac și un incendiu la una dintre întreprinderi, dar a susținut că nu au existat victime sau pagube materiale.

Autoritățile ruse au anunțat, de asemenea, restricții temporare privind internetul mobil în regiune, afirmând că acestea au fost impuse pentru a sprijini sistemele de contracarare a dronelor.

Separat, un incendiu a izbucnit în Kotelnikovo, în regiunea Volgograd, după un alt atac cu drone în timpul nopții, potrivit canalului Astra de pe Telegram. Guvernatorul Andrei Bocharov a afirmat că dronele au atacat atât infrastructura de transport, cât și cea energetică.

Traficul feroviar în apropierea stației Tinguta din districtul Svitloyarsky a fost restricționat. Imagini surprinse în Kotelnikovo arată un incendiu de proporții în urma atacului ucrainean cu drone.