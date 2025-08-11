VIDEO Fabrică pentru rachetele rusești de croazieră Kh-32 și Kh-101, lovită de dronele Kievului la sute de kilometri de graniță, într-un atac revendicat de SBU

Atac cu drone ucrainene asupra fabricii de instrumente de înaltă tehnologie Arzamas din regiunea Nijni Novgorod, Rusia, pe 11 august 2025. FOTO: Not supplied / WillWest News / Profimedia

Dronele cu rază lungă de acțiune operate de Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) au lovit în primele ore ale zilei de 11 august o fabrică din regiunea Nijni Novgorod, din Rusia, care produce componente pentru rachete de croazieră, a declarat luni o sursă din această agenție pentru The Kyiv Independent.

„În această dimineață, drone cu rază lungă de acțiune ale Centrului de Operațiuni Speciale «A» al SBU au lovit facilitățile de producție ale Uzinei de Construcții Instrumentale Arzamas, situată în regiunea Nijni Novgorod din Rusia”, a afirmat sursa.

Declarația urmează informațiilor despre un atac cu drone ucrainene în zonă, guvernatorul regional Gleb Nikitin afirmând că „două zone industriale” din regiune au fost atacate.

Potrivit sursei SBU, facilitatea vizată produce instrumente giroscopice, sisteme de control, computere de bord și sisteme componente pentru rachetele rusești Kh-32 și Kh-101, arme utilizate în mod regulat în atacurile împotriva Ucrainei.

🔥 Arzamas instrument-making plant in the Nizhny Novgorod region was attacked. pic.twitter.com/soZUWFJc3Z — MAKS 25 🇺🇦👀 (@Maks_NAFO_FELLA) August 11, 2025

Fabrica se află sub sancțiuni din partea UE, SUA, Ucrainei și Noii Zeelande.

💥🦅 Official: SBU attacked a factory in the Nizhny Novgorod region that helps produce Kh-101 and Kh-32 cruise missiles. pic.twitter.com/7KSIu5fd32 — MAKS 25 🇺🇦👀 (@Maks_NAFO_FELLA) August 11, 2025

„Conform informațiilor preliminare, cel puțin patru drone ale Centrului de Operațiuni Speciale «A» al SBU au lovit ținta”, a afirmat sursa din SBU.

Drones struck Russian defense industry sites, with explosions reported at the Arzamas Instrument-Making Plant in Nizhny Novgorod region, which produces equipment for the aviation and space sectors. There was also reported activity in Dzerzhinsk, one of Russia’s key military… pic.twitter.com/QTPgFgJ5KB — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) August 11, 2025

„Noaptea trecută, a avut loc un atac al inamicului (drone ucrainene, n.r.) asupra a două zone industriale din regiunea Nijni Novgorod. Țintele lor erau întreprinderile noastre industriale”, a declarat guvernatorul Gleb Nikitin, afirmând că un angajat a fost ucis, iar alți doi au fost răniți în atac. „Specialiști lucrează în prezent la fața locului; primarul din Arzamas, Alexander Shchelokov, coordonează situația, iar intervențiile necesare sunt organizate împreună cu conducerea fabricii”, a adăugat guvernatorul rus.

Uzina Arzamas se află la aproximativ 759 de kilometri (471 mile) de granița cu Ucraina. Au fost raportate explozii și în orașul vecin Dzerzhinsk.

Apărarea antiaeriană rusă a doborât 32 de drone ucrainene peste noapte în mai multe regiuni, precum și șapte în cursul dimineții, a transmis Ministerul Apărării de la Moscova.

În regiunea Tula, apărarea antiaeriană rusă a doborât 12 drone ucrainene, a precizat guvernatorul Dmitri Miliaev. O întreprindere civilă a fost lovită în orașul Tula, iar două persoane au fost ucise și alte trei rănite, potrivit oficialului rus. Tula se află la aproximativ 370 de kilometri (230 mile) de granița dintre Rusia și Ucraina. Declarațiile acestuia nu au putut fi verificate din surse independente.

Ucraina a început să lovească în mod regulat infrastructura militară din adâncul teritoriului Rusiei, în efortul de a diminua puterea de foc a Moscovei, pe măsură ce armata rusă continuă războiul.

Pe 10 august, o dronă ucraineană a lovit rafinăria de petrol Lukoil-Ukhta din Republica Komi, Rusia, la aproximativ 2.000 de kilometri de Ucraina. Pe 5 august, dronele ucrainene au lovit gara Tatsinskaya din regiunea Rostov.