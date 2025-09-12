VIDEO FBI publică noi imagini cu suspectul în cazul uciderii lui Charlie Kirk / Apel urgent către populație

Oficialii americani au lansat un apel urgent pentru ajutor din partea populației, în timp ce continuă să-l caute pe cel care l-a ucis pe activistului conservator Charlie Kirk, dând publicității noi imagini de la locul atacului din Utah, transmit The Guardian și CNN.

La mai bine de 24 de ore de când Kirk a fost împușcat în timp ce vorbea în fața a mii de oameni la o universitate din Utah, oficiali statali și federali, inclusiv directorul FBI, Kash Patel, au prezentat joi seară, într-o conferință de presă, un videoclip de la locul unde a avut loc împușcătura.

Videoclipul, surprins de o cameră de supraveghere, arată o persoană purtând o pălărie, ochelari de soare şi o cămaşă neagră cu mâneci lungi, care aleargă pe acoperişul unei clădiri școlare, se caţără pe marginea clădirii şi sare pe pământ.

Suspectul a fugit apoi într-o zonă împădurită unde autoritățile au găsit o puşcă de vânătoare de mare putere, au declarat autoritățile americane în conferința de presă. El nu a fost încă identificat.

Recompensă de 100.000 de dolari pentru prinderea criminalului

„Avem nevoie de cât mai mult ajutor posibil”, a declarat guvernatorul statului Utah, Spencer Cox, în conferința de presă.

„Nu putem face treaba noastră fără ajutorul populaţiei”, a declarat guvernatorul Spencer Cox, adăugând că FBI-ul a primit până acum peste 7.000 de indicii şi informaţii.

Apelurile directe la sprijinul publicului par să semnaleze eforturile continue ale forţelor de ordine de a identifica autorul împuşcăturilor şi de a-i stabili locul unde se află, notează The Guardian. Autorităţile nu au răspuns la întrebări, iar șeful FBI nu a luat cuvântul în cadrul conferinţei de presă.

FBI oferă până la 100.000 de dolari pentru informaţii care duc la identificarea şi arestarea autorului crimei.

În apelul său pentru informaţii, Cox a declarat că „există o cantitate enormă de dezinformare” online. „Adversarii noştri vor violenţă”, a spus Cox. „Avem boţi din Rusia, China şi din întreaga lume care încearcă să instaureze dezinformarea şi să încurajeze violenţa. Vă încurajez să îi ignoraţi, să opriţi aceste fluxuri”, a mai spus acesta.

Cox s-a angajat, de asemenea, să găsească ucigaşul şi să solicite pedeapsa cu moartea.

Moartea lui Kirk, un aliat apropiat al preşedintelui Donald Trump, a atras din nou atenţia asupra ameninţării crescânde a violenţei politice în Statele Unite, care, în ultimii ani, a traversat întreg spectrul ideologic. Asasinatul a fost condamnat de liderii politici din ambele tabere politice.