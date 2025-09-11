LIVE Uciderea lui Charlie Kirk – FBI a publicat primele fotografii cu un suspect / Tensiune în SUA / Un post de televiziune și-a concediat prezentatorul / ”Alegerea noastră este să luptăm sau să murim” – Musk

Biroul FBI din Salt Lake City a publicat fotografii cu „o persoană de interes” în cazul uciderii lui Charlie Kirk, activistul conservator în vârstă de 31 de ani împuşcat în gât în urmă cu o zi, în timp ce participa la un eveniment în aer liber în campusul unei universităţi din Utah. Furioase, unele dintre personalitățile de dreapta, printre care Elon Musk sau Steve Bannon, folosesc termenul ”război”.

Două imagini postate pe X de către FBI arată un bărbat purtând o șapcă, ochelari de soare negri, o bluză neagră cu mânecă lungă și jeanși.

FBI solicită ajutorul publicului pentru identificarea persoanei în legătură cu atacul.

„Solicităm ajutorul publicului pentru identificarea acestei persoane de interes, în legătură cu împușcarea mortală a lui Charlie Kirk la Utah Valley University”, se arată în postarea citată.

We are asking for the public's help identifying this person of interest in connection with the fatal shooting of Charlie Kirk at Utah Valley University.

1-800-CALL-FBI

Digital media tips: https://t.co/K7maX81TjJ pic.twitter.com/ALuVkTXuDc — FBI Salt Lake City (@FBISaltLakeCity) September 11, 2025

Mai mult, FBI a anunțat că oferă o recompensă de până la 100.000 de dolari pentru informații care pot duce la identificarea și arestarea persoanei sau persoanelor responsabile de uciderea lui Charlie Kirk.

„FBI oferă o recompensă de până la 100.000 de dolari pentru informații care pot duce la identificarea și arestarea persoanei sau persoanelor responsabile de uciderea lui Charlie Kirk, pe 10 septembrie 2025, la Utah Valley University din Orem, Utah”, au transmis reprezentanții FBI într-o postare pe X.

The FBI is offering a reward of up to $100,000 for information leading to the identification and arrest of the individual(s) responsible for the murder of Charlie Kirk on September 10, 2025, at Utah Valley University in Orem, Utah. Contact 1-800-CALL-FBI and submit photos and… pic.twitter.com/ReuzFhdm0H — FBI (@FBI) September 11, 2025

Un post de televiziune și-a concediat prezentatorul

Rețeaua de televiziune americană MSNBC l-a concediat pe Matthew Dowd, un analist politic ale cărui comentarii în direct după moartea lui Charlie Kirk au stârnit critici, relatează The New York Times.

În timpul unei discuții cu o colegă prezentatoare a MSNBC Dowd a remarcat miercuri că Charlie Kirk promova discursul instigator la ură, adăugând că „gândurile pline de ură duc la cuvinte pline de ură, care apoi duc la acțiuni pline de ură”.

Departamentul de Stat va lua retrage vizele străinilor din SUA care laudă uciderea lui Kirk

Departamentul de Stat al SUA va „lua măsuri adecvate” împotriva străinilor din Statele Unite care „laudă, justifică sau minimalizează” moartea lui Charlie Kirk, a declarat joi secretarul de stat adjunct Chris Landau, scrie siteul CNN.

Landau a indicat că aceste măsuri ar putea include revocarea vizelor. „Având în vedere asasinarea oribilă de ieri a unei personalități politice de seamă, doresc să subliniez că străinii care glorifică violența și ura nu sunt vizitatori bineveniți în țara noastră”, a scris Landau într-o postare pe contul său oficial de X.

„Am fost dezgustat să văd că unii utilizatori ai rețelelor sociale laudă, raționalizează sau minimalizează evenimentul și am dat instrucțiuni funcționarilor noștri consulari să ia măsurile corespunzătoare”, a spus el. „Vă rog să nu ezitați să-mi semnalați astfel de comentarii ale străinilor, astfel încât (Departamentul de Stat) să poată proteja poporul american.”

Landau a spus că va da instrucțiuni funcționarilor consulari, care se ocupă de acordarea vizelor, să monitorizeze comentariile la postarea sa.

Steve Bannon: ”Suntem în război”

„Trebuie să avem o hotărâre de fier”, a declarat strategul politic conservator Steve Bannon în emisiunea sa War Room. „Charlie Kirk este o victimă a războiului. Suntem în război în această țară. Chiar suntem.”

Chiar dacă suspectul – și orice informație despre motivațiile sau orientările sale politice – rămânea în libertate și necunoscut, retorica incendiară a marilor comentatori politici s-a răspândit rapid online, dând vina pe violența stângii pentru moartea lui Kirk. Mulți au cerut o răzbunare rapidă sub forma unei represiuni agresive împotriva dușmanilor lor politici, scrie The Guardian.

„Dacă nu ne lasă în pace, atunci alegerea noastră este să luptăm sau să murim”, a scris Elon Musk pe X.

Ce știm despre asasinul lui Charlie Kirk

Autoritățile au anunțat anterior că, până în această dimineață, au primit 130 de ponturi din partea publicului.

Totodată, Departamentul pentru Siguranță Publică din Utah a transmis anterior că suspectul „s-a integrat bine în mediul universitar” și „pare a fi de vârstă studențească”, potrivit BBC.

Totodată, oficialii au clarificat că cele două persoane audiate ieri imediat după atac au fost considerate „persoane de interes”, nu suspecți.

Potrivit aceleiași surse, suspectul a ajuns în campus ieri la ora 11:52 – cu mai puțin de o jumătate de oră înainte ca Charlie Kirk să fie împușcat, în jurul orei 12:20.

Anchetatorii au precizat că acesta a intrat în campus, a urcat pe scări, a ajuns pe acoperiș și s-a deplasat până la locul de unde a tras.

După atac, bărbatul „s-a mutat pe cealaltă parte a clădirii, a sărit de pe acoperiș și a fugit din campus către un cartier din apropiere”. Ulterior, s-a refugiat într-o zonă împădurită, unde a fost găsită arma care ar fi fost folosită la atac – o „pușcă cu repetiție de mare putere”. Autoritățile nu au precizat unde se află exact acea zonă.

La fața locului au mai fost descoperite „urma încălțămintei, o amprentă palmară și urme de antebraț”, care sunt analizate de anchetatori.