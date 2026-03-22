VIDEO Filmarea cu Justin Timberlake arestat în 2024, publicată: „E foarte dificil, nu pot să fac asta!”

Poliția din New York a publicat înregistrările video din noaptea arestării lui Justin Timberlake, în ciuda încercărilor starului american de a bloca difuzarea acestora prin căi legale, potrivit The Guardian.

Imaginile surprinse de camerele de corp ale polițiștilor în noaptea de 18 iunie 2024, în Sag Harbor, Hamptons, îl arată pe Timberlake având dificultăți vizibile în a trece testele de sobrietate.

El a fost oprit de forțele de ordine în trafic după ce a ignorat un semn de stop și nu a reușit să își mențină banda de rulare, conform raportului poliției din Sag Harbor.

În înregistrarea video, artistul poate fi văzut încercând să parcurgă linia dreaptă trasată de polițiști, moment în care cedează în fața dificultății exercițiului: „Este foarte dificil… nu pot să fac asta, chiar și în condiții normale”, s-a plâns Timberlake.

Într-un moment devenit viral, polițistul, care părea să nu îl recunoască pe celebrul membru al trupei NSync, l-a întrebat cu ce se ocupă.

„Sunt într-un turneu mondial. E greu de explicat… sunt Justin Timberlake”, a replicat muzicianul. Polițistul a răspuns scurt: „Ești Justin Timberlake? Ai permisul la tine?”.

Momentul culminant al filmării îl surprinde pe Timberlake pe bancheta din spate a mașinii de poliție, întrebând nedumerit: „De ce mă arestați?”. Artistul a refuzat de trei ori testul cu etilotestul în noaptea arestării, susținând că a consumat doar „un martini”.

În septembrie 2024, la aproximativ trei luni de la incident, Justin Timberlake a pledat vinovat pentru conducere sub influența alcoolului, fiind condamnat la plata unei amenzi și la muncă în folosul comunității.

Publicarea înregistrării vine după o bătălie juridică intensă. Deși inițial avocații lui Timberlake au încercat să blocheze imaginile, susținând că acestea i-ar aduce „un prejudiciu grav și ireparabil” reputației, aceștia au acceptat în final dezvăluirea unei versiuni cenzurate.

