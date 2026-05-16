VIDEO Filmul lui Radu Jude, aplaudat la scenă deschisă la Cannes. „Vorbește despre ceva ce milioane de români cunosc foarte bine”

„Jurnalul unei cameriste”, scris și regizat de Radu Jude, a avut premiera mondială în secțiunea Quinzaine des Cinéastes a Festivalului de Film de la Cannes și a fost răsplătit cu minute întregi de aplauze, scrie Ministerul Culturii într-un comunicat de sâmbătă.

Reprezentanții instituției au povestit că „sala s-a umplut până la ultimul loc”, vineri seară, la ecranizarea filmului realizat de Radu Jude.

„Luminile s-au stins, sala a amuțit pentru câteva clipe, iar apoi povestea unei femei plecate din România a ajuns pe marele ecran al unuia dintre cele mai importante festivaluri de film din lume”, a declarat Ministerul Culturii.

Ministerul i-a felicitat pe Radu Jude, Ana Dumitrașcu, Vlad Rădulescu și pe întreaga echipă.

„Filmul vorbește despre ceva ce milioane de români cunosc foarte bine: dorul, distanța dintre cei care pleacă și cei rămași acasă, viețile trăite între două lumi”, mai scrie în comunicatul instituției.

Ce spunea Radu Jude despre film

În aprilie, regizorul declara că producția sa „amestecă diverse teme”, iar totul este turnat într-o formă, „dacă nu originală, cel puțin unică, în măsura în care e gândită special doar pentru acest film”.

„Noul meu film, ‘Le Journal d’une femme de chambre’ (Jurnalul unei cameriste), nu este nici o adaptare a romanului omonim a lui Octave Mirbeau, nici un ‘remake’ al vreunuia din filmele (unele făcute de mari cineaști, precum Luis Buñuel) care adaptează cartea”, afirma Radu Jude într-un comunicat publicat de Avanpost Productions în 14 aprilie.

„Este mai degrabă o variațiune în jurul unora din temele cărții – iar povestea se concentrează pe viața unei tinere femei din România care lucrează pentru o familie din Bordeaux. E un film care amestecă diverse teme – emigrația, sărăcia, raportul dintre Est și Vest, raportul dintre teatru, literatură și cinema etc. – totul turnat într-o formă pe care mi-o doresc, dacă nu originală, cel puțin unică, în măsura în care e gândită special doar pentru acest film”, explica el.

„Quinzaine des Cinéastes” este o selecție paralelă cu cea principală a Festivalului de la Cannes, creată în 1969 și organizată de către Société des réalisateurs de films. Selecția își propune să prezinte cele mai unice stiluri cinematografice ale cinematografiei contemporane, potrivit site-ului său oficial.