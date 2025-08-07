VIDEO Flăcări uriaşe în Mamaia. A ars fostul club Bellagio / S-a deschis dosar penal

Pompierii intervin, joi seară, pentru a stinge un puternic incendiu care a cuprins fostul Club Bellagio din Mamaia. Clădirea era în paragină.

UPDATE: Poliţiştii au deschis dosar penal pentru a stabili cum s-a produc incendiul.

„Astăzi, în jurul orei 19.00, poliţişti din cadrul Secţiei de Poliţie Mamaia au fost sesizaţi, prin apel 112, cu privire la faptul că imobilul dezafectat al unui fost club din staţiunea Mamaia ar fi fost cuprins de incendiu. Până la acest moment nu au fost înregistrate victime, ci doar pagube materiale”, a transmis IPJ Constanţa.

În cauză a fost întocmit un dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de distrugere din culpă. Cercetările continuă, în vederea stabilirii împrejurărilor în care s-a produs incendiul.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Constanța a anunțat în cursul acestei seri că se intervine pentru a stinge un puternic incendiu care a cuprins o clădire din Mamaia.

Este vorba despre o clădire dezafectată, care era în paragină, unde a fost Clubul Bellagio, scrie News.ro.

Pompierii au intervenit cu mai multe autospeciale, având în vedere amploarea incendiului „care se manifestă generalizat, cu flăcări uriaşe şi degajări de fum”, conform ISU.

Ulterior, ISU Constanţa a transmis că incendiul a fost localizat.

„S-a desfăşurat pe o suprafaţă de aproximativ 300 mp”, a precizat sursa citată.