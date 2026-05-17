VIDEO. Forțat de ANAF să-și predea limuzina de 100.000 de euro, un lider PSD și-a luat imediat alta, la fel: „Văd că ai o obsesie pentru persoana mea”

Rămas fără limuzina de 100.000 de euro cumpărată pe un magazin sătesc, președintele Comisiei de Apărare din Camera Deputaților, pesedistul Mihai Weber, și-a luat alta, dezvăluie Snoop. Întrebat de noua achiziție, Weber a refuzat să răspundă la întrebări, dar a avut să-i transmită ceva jurnalistului.

Președintele Comisiei de Apărare din Camera Deputaților, Mihai Weber, și-a luat recent un Mercedes AMG GLE 53alb. A venit cu el la citirea moțiunii de cenzură în urma căreia social-democrații și AUR au dat jos guvernul Bolojan, scrie site-ul de investigații Snoop. E exact același model de mașină, în valoare de 100.000 de euro, pe care Weber a fost nevoit să-l predea în urma investigației realizate anul trecutde jurnalistul Snoop Cristian Andrei.

În vârstă de 61 de ani, Weber este la al patrulea mandat de deputat. Este președintele Comisiei de Apărare din Cameră, dar și al Grupului parlamentar de prietenie cu Coasta de Fildeș.

Snoop a prezentat în septembrie 2025 cazul lui Weber, deputut PSD de Gorj și președintele Comisiei de Apărare, Ordine Publică și Siguranță Națională. Deputatul a fost filmat la sediul PSD, dar și la Parlament, în timp ce conducea un Mercedes AMG GLE 53, care nu apărea în declarația de avere.

Întrebat atunci cui aparține mașina, președintele Comisiei de Apărare a refuzat anul trecut să răspundă. Snoop a descoperit că mașina a fost luată în leasing de un magazin sătesc din județul Gorj, unde Weber era acționar. A intervenit ANAF. Antifrauda a decis, în noiembrie 2025, că Mercedes-ul AMG GLE 53, cu o valoare de peste 100.000 de euro, trebuie restituit de magazinul sătesc către firma de leasing. Mașina fusese înmatriculată cu un număr cu dedicație B-01-WEB, nu în județul Gorj.

Leasingul a fost încheiat cu o firmă din județul Galați.

O nouă mașină

Acum, Snoop l-a întrebat din nou pe Weber despre noua mașină.

Mihai Weber: – De-a lungul timpului văd că ai o obsesie pentru persoana mea. E o formă de hărțuire. M-ai alergat pe culoare întunecate. Da? Îmi pui obiecte în față, fără să te prezinți. Întrebi colegii obsesiv despre mine. Nu am ce să discut domnia dumneavoastră.

Mihai Weber și Mercedesul AMG GLE 53. Foto: Snoop. Colaj: Ion Mateș

Snoop: – Mașina vă aparține sau nu?

Weber: – Nu e treaba ta.

– Antifrauda a decis că fosta mașină Mercedes GLE 53 pe care o aveați pe un magazin sătesc…– Ești în totală eroare. Poți să întrebi la Antifraudă. (…) Este o formă de hărțuire pe care o practici împotriva persoanei mele.

Dragul meu, cu dragă inimă, dar ai o obsesie pentru mine și am spus că discutăm în alte condiții. Nu mai îmi pune obiecte în față, am rămas cu o sensibilitate de când alergi pe holurile întunecate după mine, discutăm în alte condiții, da?

