VIDEO Fotbalistul care nu a dat mâna cu Donald Trump la ceremonia de premiere de la Cupa Mondială

Președintele SUA și președintele FIFA au înmânat jucătorilor medaliile de campioni și vicecampioni după meciul câștigat de Spania în fața Argentinei, la Cupa Mondială.

Fundașul central al Argentinei, Cristian Romero, nu i-a strâns mâna președintelui Donald Trump în timpul ceremoniei de premiere de la finala Cupei Mondiale 2026.

O zagueiro Romero, da Argentina, simplesmente se RECUSOU a cumprimentar Donald Trump kkkkkkk



O cara foi absurdamente vaiado pelo estádio e ainda ignorado por jogador, não sobrou nada!!! pic.twitter.com/qPQjFPhXMI — Análise Política (@analise2025) July 20, 2026

Argentina a pierdut cu 1-0 după prelungiri în fața Spaniei, în finala disputată pe MetLife Stadium din New Jersey, Ferran Torres marcând golul victoriei în minutul 106 și oferind echipei europene al doilea titlu mondial din istoria sa, după succesul din 2010.

Romero a început meciul în centrul apărării argentiniene, alături de Lisandro Martinez, dar a fost schimbat în minutul 70, aparent din cauza unei accidentări.

Ulterior, la ceremonia de premiere, el a dat mâna cu președintele FIFA Gianni Infantino, dar nu și cu Donald Trump. El a dat apoi mâna cu președinta Mexicului și cu premierul Canadei.

Este neclar dacă Romero l-a evitat în mod deliberat pe Trump.

Trump a intrat pe teren alături de Infantino, fiind întâmpinat de huiduieli și fluierături puternice.

Președintele SUA a fost întâmpinat cu fluierături și huiduieli când a intrat pe teren pentru a înmâna medaliile reprezentanților Spaniei și Argentinei, potrivit The Independent și The Washington Post.

La finalul ceremoniei, a urmat poza clasică, în care spaniolii primesc trofeul în grup, o copie a cupei, de fapt. Trump s-a așezat și el în poză, la margine.

Trump a făcut aceeași mișcare la ceremonia FIFA din 2026, precum a făcut și anul trecut, când Chelsea a câștigat Cupa Mondială a Cluburilor FIFA pe același stadion, după victoria împotriva echipei Paris Saint-Germain, alăturându-se lui Reece James în centrul podiumului pentru a ridica trofeul.

De această dată, Infantino a încercat discret să-l îndepărteze de lângă spanioli.