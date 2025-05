VIDEO Fum roz peste conclav. Revoltă cu fumigene înainte de alegerea noului papă

Cardinalii electori încă nu au votat în conclavul papal, dar au fost deja devansați în cursa fumului, relatează France24.

Membrele unei organizații a femeilor catolice (The Women’s Ordination Conference) au aprins fumigene cu fum roz pe un deal din spatele Vaticanului miercuri, în semn de protest împotriva inegalității de gen din cadrul Bisericii Catolice, cu câteva ore înainte ca în Capela Sixtină să se adune cardinalii pentru a alege următorul papă.

Groups campaigning for the ordination of women priests let off Pink smoke on a hill over St Peter’s Square – to symbolise women’s exclusion from conclave



They’ve a list of potential female Papabile – including former Irish President Mary McAleese pic.twitter.com/zgHLYegpis