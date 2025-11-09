VIDEO „Fung-wong” s-a transformat în super-taifun și a început să lovească Filipine. Peste 100.000 de oameni au fost deja evacuați

Filipine a evacuat deja peste 100.000 de locuitori din regiunile estice și nordice în condițiile în care Fung-wong s-a transformat duminică într-un super-taifun înainte să ajungă în acest arhipelag, unde este așteptat să lovească la nivelul său maxim cu ploi torențiale, vânturi distructive și valuri de furtună, transmite Reuters.

Alerta de furtună a fost ridicate în mare parte din Filipine până la nivel 5, cel mai ridicat nivel de avertizare.

Cu vânt de 185 km/h și rafale de până la 230 km/h, super-taifunul Fung-wong, denumit local Uwan, este prognozat să atingă țărmul în provincia Aurora din centrul Luzonului cel mai devreme duminică seara.

Anumite zone din Visayas de Est se confruntă deja cu întreruperi de curent electric.

Unele imagini distribuite de Paza de Coastă filipineză din Camarines Sur arată evacuați care transportă bagaje și obiecte personale în timp ce sunt transferați de pe bărci lungi și înguste de pasageri în camioane care îi așteaptă, în cadrul operațiunilor de evacuare preventivă.

Imagini din Camarines Sur arată că viteza vântului deja a ajuns la un nivel periculos, un pod local fiind mișcat în toate direcțiile de rafale.

Sute de zboruri anulate

Potrivit autorității de reglementare a aviației civile, peste 300 de zboruri interne și internaționale au fost anulate.

Clipuri distribuite pe X au arătat condițiile de furtună din provincia Catanduanes, cu cerul acoperit de nori, crengile copacilor legănându-se violent în vânt și o ploaie puternică careovea zona.

Fung-wong s-a apropiat de Filipine la doar câteva zile după ce țara a fost lovită de taifunul Kalmaegi, care a ucis 204 de persoane și a lăsat în urmă un culoar de distrugeri înainte de a lovi Vietnamul, unde a mai făcut cinci victime și a devastat comunitățile de coastă.

În satul pescăresc Vung Cheo din centrul Vietnamului, sâmbătă au fost văzute nave de pescuit aruncate una peste alta, într-o zonă unde, de asemenea, unde sute de ferme de homari au fost luate distruse de ape sau avariate.