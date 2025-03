VIDEO George Simion spune că nu va candida la alegerile prezidențiale: „Călin Georgescu trebuie să ajungă să conducă România, într-un fel sau altul” / „Nu m-a lăsat inima să îl sun”

George Simion, liderul AUR, a declarat despre Călin Georgescu, proaspăt exclus definitiv din cursa prezidențială prin decizia Curții Constituționale, că „trebuie să ajungă la conducerea țării, indiferent de orice”. Deputatul a susținut, totodată, că el nu va candida la alegerile din mai și că va rămâne „pe aceleași poziții”.

Într-o intervenție marți seară la Realitatea Plus, liderul AUR a precizat că după hotărârea de marți a Curții Constituționale a vorbit cu șeful campaniei lui Călin Georgescu.

„Nu m-a lăsat inima să îl sun pe domnul Georgescu. Omul acesta, prin votul românilor, trebuia să fie Președintele României și în continuare eu consider că trebuie să ajungă la conducerea țării, indiferent de orice. Nu putem construi nimic pe o temelie șubredă. Nu putem construi nimic cocoțându-ne, cum ar vrea unii, pe cadavre și pe nedreptăți. De aceea, domnul Călin Georgescu trebuie să ajungă să conducă România, într-un fel sau altul”, a declarat George Simion, marți, la Realitatea Plus.

Întrebat dacă ia în calcul să își depună el candidatura la alegerile prezidențiale, liderul AUR a răspuns: „Nu. Știu că o să îi supăr pe mulți când spun asta. Nu voi candida la postul de Președinte al României. Am candidat, am primit 1.300.000 de voturi, domnul Călin Georgescu a primit 2.100.000 de voturi, urma să câștige al doilea tur de scrutin, așa că decizia în acest moment este la domnul Călin Georgesu. Mai sunt foarte puține zile până când se pot depune dosarele de candidatură”.

„Nu vreau să stric unele știri false care s-au perindat la unele posturi de televiziune, dar nu am complotat, nu am strâns fără știrea domnului Călin Georgescu semnături, nu am făcut nimic altceva decât să fiu corect față de propria conștiință, față de poporul român și, mai departe, vreau să fiu în continuare corect, și nu mă voi da niciun pas în stânga sau îndreapta, și rămân pe aceleași poziții. Sigur că suntem un partid responsabil, sigur că mă voi consulta cu toți colegii mei. Sigur că vor unii și alții să se urce pe un val. Sigur că nu putem admite ca persoane ca Nicușor Dan, Crin Antonescu sau Victor Ponta să ne reprezinte”, a adăugat George Simion.