Liderul chinez Xi Jinping s-a întâlnit miercuri cu președintele Donald Trump pe aeroportul din Shenzhen, China, pentru a-l întâmpina cu ocazia unei reuniuni a liderilor celor 21 de membri ai Cooperării Economice Asia-Pacific (APEC). Xi l-a așteptat pe președintele american la baza scărilor avionului, într-un gest fără precedent, relatează CNN.

Prezența lui Xi pe covorul roșu de la aeroport reflectă modul în care Trump l-a întâmpinat pe liderul chinez în timpul vizitei acestuia în Statele Unite, mai devreme în cursul acestui an.

Însă Xi Jinping nu a mers niciodată până acum la aeroport pentru a întâmpina un președinte american aflat în vizită, de când a devenit președinte al Chinei în 2012.

CNN notează că în China, o țară extrem de preocupată de respectarea protocolului, prezența lui Xi pe covorul roșu din Shenzhen subliniază importanța pe care Beijingul o acordă relației bilaterale cu Statele Unite.

BREAKING: Donald Trump receives a rare honour as Xi Jinping welcomes the US president on the runway in China. Live blog: https://t.co/SYkATmPzSJ https://t.co/zIMeAtWf2q — Sky News (@SkyNews) November 18, 2026

Președintele Chinei nu merge la aeroport să întâmpine oaspeți

La începutul acestui an, Trump l-a întâmpinat personal pe Xi atunci când liderul chinez a sosit cu avionul la baza militară Joint Base Andrews.

Potrivit protocolului diplomatic aplicat de China în ultimii ani, șeful statului nu merge, în general, la aeroport pentru a întâmpina oaspeții.

Când președintele rus Vladimir Putin a sosit astăzi mai devreme la Shenzhen, acesta a fost întâmpinat de Cai Qi, puternicul șef de cabinet al lui Xi Jinping – un gest care reprezintă, la rândul său, un nivel de protocol neobișnuit de înalt.

Xi l-a întâmpinat la aeroport și pe fostul președinte american Barack Obama, în 2009, însă la acea vreme ocupa funcția de vicepreședinte al Chinei.

Agenda summitului trilateral este neclară. China, care a păstrat mult timp discreția cu privire la organizarea acestuia, nu a precizat conținutul său, cu excepția „păcii mondiale” și a „stabilității strategice în relațiile dintre marile puteri”.

Trump a indicat că intenționează să discute despre denuclearizare și despre războiul din Iran, înainte de a declara luni că se va aborda și subiectul Ucrainei. Kremlinul a invocat memoria celui de-al Doilea Război Mondial pentru a promova summitul, fără a preciza ordinea de zi a acestuia.