VIDEO Gigi Becali afirmă că Laura Vicol l-a reprezentat gratis și că o va vizita la închisoare: „Mă duc și o apăr și eu gratis”

Deputatul AUR Gigi Becali a declarat miercuri că avocata și fosta parlamentară Laura Vicol, arestată preventiv în dosarul Nordis, l-a reprezentat gratis când a avut el proces și că o va vizita la închisoare dacă va fi condamnată.

Întrebat miercuri la Parlament dacă va merge și el să o viziteze pe Laura Vicol la închisoare, Gigi Becali a declarat: „Păi normal că o să mă duc, dacă o să fie. A arestat-o? Mă duc și o apăr și eu gratis, gratis mă duc (râde, n.r.)”.

„Pe mine nu mă interesează omul ce a greșit, ce a făcut. Pe mine mă interesează să îi întorc favorul (…). Să răspundă în fața legii, în fața legii, și tu dacă faci orice, eu, dacă te văd, te salut, bună ziua! Tu poate faci și tu o greșeală, ceva, nu știu, poate să facă omul”, a continuat deputatul AUR.

Arestări în dosarul Nordis

Laura Vicol, fostă președintă a Comisiei juridice din Camera Deputaților din partea PSD, și soțul ei, Vladimir Ciorbă, au fost arestați preventiv pentru 30 de zile în dosarul Nordis. La fel s-a întâmplat cu Gheorghe Emanuel Poștoacă, acționar principal la Nordis, Cristian Nicolae, acționar și administrator la mai multe firme din grupul Nordis, și Florin Poștoacă.

Decizia nu este definitivă, dar este executorie.

În același dosar au fost puse sub acuzare Ioana Băsescu, fiica fostului Președinte al României, și Andreea Cosma, fostă deputată PSD.

DIICOT a precizat că infracțiunile din speța Nordis sunt: constituirea unui grup infracțional organizat, delapidare cu consecințe deosebit de grave, spălare a banilor, evaziune fiscală, înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, stabilirea cu rea-credință de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuțiilor, având ca rezultat obținerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat, toate în formă continuată.

„Mi s-a pus ștampilă și etichetă de Nordis. Avocata interlopilor, a infractorilor, aia e. Toată lumea mi-a pus etichetă de Nordis, începând cu Recorder-ul, mână în mână cu cei care au plătit articolul să apară. O să aveți mari surprize. Am foarte multe probe în acest sens, dar toate sunt în plângerile care sunt deja făcute. Am făcut multe plângeri. O să vedeți ce se întâmplă”, a declarat Laura Vicol.

George Covaciu, una dintre persoanele care susțin că au fost păgubite în schema Nordis, spune că a plătit 70.000 de euro pentru un apartament din Mamaia pe care nu l-a primit niciodată.

„Mă simt înșelat, din toate punctele de vedere. Eu îmi doresc măcar banii înapoi. Am plătit un apartament Rimini în Mamaia, în corpul 1. Corpul s-a construit, dar nu ne-au fost date unitățile. Noi am încercat să luăm legătura cu ei ca să ne facă contractul final, dar am fost refuzați. Au zis că o să vedem, că vă vom face contractul final, dar nici până în ziua de ani nu s-a încheiat nimic. În fiecare lună am fost la ei la Mamaia și în fiecare lună eram mințit, timp de un an jumătate. Am fost la doamna Băsescu, iar renunțarea la promisiune am făcut-o undeva la Constanța. Dânșii lucrau și cu alți notari, nu doar cu doamnele (Ioana) Băsescu și (Andreea) Cosma”, a declarat Covaciu.