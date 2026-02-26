VIDEO Ilie Bolojan, anunț după întâlnirea cu Ursula von der Leyen. Guvernul își ia un angajament în privința fondurilor europene

Ilie Bolojan, întâlnire cu Ursula von der Leyen, la Bruxelles, pe 26 februarie 2026. Foto: gov.ro

Premierul Ilie Bolojan s-a întâlnit joi, la Bruxelles, cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, în cadrul discuțiilor purtate cei doi lideri covenind ca solicitările României privind cererile de plată 3 și 4 din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) să fie analizate înaintea deciziei finale a Executivului comunitar. „Ne angajăm să utilizăm în mod eficient fondurile UE, pentru a sprijini relansarea creşterii economice”, a transmis prim-ministrul, la finalul întâlnirii.

„Discuții foarte bune cu Ursula von der Leyen, care a apreciat reformele adoptate de Guvern. În legătură cu PNRR, premierul a prezentat situația actuală privind jaloanele legate de pensiile magistraților și de decarbonizare”, a transmis, într-o informare de presă, Guvernul.

„S-a convenit că vor analiza solicitările noastre, în vederea deciziei finale a Comisiei privind cererile de plată 3 și 4. În prima parte a lunii martie vom avea un răspuns”, a menționat Guvernul, potrivit Agerpres.

După întâlnire, Bolojan a postat și un mesaj pe rețeaua de socializare X, în care afirmă: „Întâlnire foarte bună cu preşedinta Ursula von der Leyen, pentru a discuta progresele înregistrate de Guvernul României în ceea ce priveşte bugetul, reformele şi investiţiile. Ne angajăm să utilizăm în mod eficient fondurile UE, pentru a sprijini relansarea creşterii economice”.

În contextul întâlnirii cu șefa Executivului comunitar, premierul a prezentat și progresele în implementarea programului SAFE, precum și aprecierea față de instrumentele financiare pe care Comisia le dezvoltă și le pune la dispoziția statelor membre pentru dezvoltarea propriilor industrii de apărare.

Totodată, șeful Guvernului a salutat inițiativele privind dezvoltarea și reziliența economică destinate statelor membre de pe flancul estic.

În același context, șefa Comisiei Europene a apreciat faptul că România se menține pe traiectoria bugetară de reducere a deficitului, modul în care este implementat programul SAFE, precum și eforturile depuse pentru propunerea proiectelor din cadrul EastInvest.

În cursul vizitei pe care o efectuează la Bruxelles, premierul a avut întrevederi cu vicepreședintele executiv al Comisiei Europene, Roxana Mînzatu, comisar pentru Drepturi sociale și competențe, locuri de muncă de calitate și pregătire și cu Valdis Dombrovskis, comisar european pentru economie și productivitate, implementare și simplificare.

„În cadrul întâlnirii cu vicepreședinta Comisiei Europene, Roxana Mînzatu, premierul României, Ilie Bolojan, a subliniat că absorbția fondurilor din PNRR reprezintă o prioritate pentru Guvern. Principalele provocări vizează îndeplinirea jaloanelor asumate și accelerarea ritmului de implementare a proiectelor, obiectivul principal fiind deblocarea fondurilor europene alocate României. Au fost abordate și aspecte din domeniul politicilor sociale. În acest sens, au fost explorate oportunități pentru atragerea de fonduri din Fondul Social European Plus (FSE+)”, a mai transmis Guvernul.

De asemenea, premierul a precizat că, săptămâna viitoare, Executivul își propune finalizarea discuțiilor privind bugetul național, în contextul dezbaterilor mai ample privind viitorul cadru bugetar.

Guvernul anunțase că premierul va susține în fața liderilor de la Bruxelles prioritățile României pentru viitorul buget al UE de după 2028, aflat acum în plină negociere. Potrivit Executivului, în timpul vizitei din Belgia, Bolojan urma să pună accent pe păstrarea fondurilor pentru agricultură și politica de coeziune, dar și pe creșterea competitivității economice.

Pregătirea vizitei de lucru la Bruxelles a premierului a inclus o discuție cu președintele Nicușor Dan și o întrevedere de ultim moment, miercuri seară, cu europarlamentarii Coaliției. Premierul a căutat astfel să alinieze prioritățile interne cu agenda europeană.