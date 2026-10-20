VIDEO Ilie Bolojan, către Luca Niculescu, în plen: „Nu aveți nicio șansă să rezolvați probleme structurale”. A fost aplaudat în picioare de parlamentarii PNL, USR și UDMR

„PNL va da astăzi un vot de necesitate, un vot pentru încheierea acestei crize”, a spus premierul interimar Ilie Bolojan la tribuna Parlamentului, în ședința de învestitură a cabinetului propus de Luca Niculescu.

„Au trecut peste cinci luni de când PSD și AUR au demis iresponsabil un guvern care lupta din greu să redreseze România. De atunci, guvernul interimar, cu mijloacele pe care le-a avut la dispoziție, a luptat să țină România pe linia de plutire. În acest timp, cei care au doborât Guvernul nu au reușit să ofere nicio soluție viabilă.

Astăzi ne aflăm cu toții în fața unei decizii: continuăm criza politică sau o închidem politic? Pentru PNL ar fi simplu să voteze împotrivă. Când îl auzi pe domnul Grindeanu, îți dai seama cât de greu îți este, dar cu ce preț pentru țară?”, a spus Ilie Bolojan, în discursul din plenul Parlamentului.

El a subliniat că PNL va intra în opoziție:

„Nu intrăm la guvernare, nu negociem funcții, nu pretindem în schimb decât menținerea direcției României și nu suntem șantajați. Ca să fie clar pentru toată lumea: PNL nu va împinge România spre colaps doar pentru a demonstra că unii au greșit. Oamenii nu trebuie să sufere pentru iresponsabilitatea unor lideri politici. Dar România trebuie să continue drumul corect început”.

„N-am zis nimic multe luni de zile, dar îi cunosc pe unii dintre membrii guvernului”

În discurs, premierul demis Ilie Bolojan a vorbit și despre miniștrii care au făcut parte din Guvernul său – Alexandru Rogobete, Radu Marinescu, Florin Manole – propuși de PSD și în Cabinetul Niculescu.

Despre Florin Manole, Ilie Bolojan a spus că „a ținut la sertar legea salarizării, n-avea curajul să iasă cu ea și ne propunea zeci de miliarde în plus la salarii, ca să sune bine. Dar, din cauza asta, am pierdut 770 de milioane de euro. Și acum înțeleg că vă gândiți iar la legea salarizării unitare”.

„La Sănătate avem un ministru care nu a făcut nimic pentru a rezolva problemele structurale, care a amânat orice decizie înainte de a pleca. În loc să distribuie banii către serviciile de urgență și unitățile de primiri urgențe, și-a rezolvat toate „ploile” și a lăsat PNRR-ul fără finanțare. Și la Bistrița știți că s-a oprit șantierul. În București, în Sectorul 4, s-a oprit șantierul, s-au retras constructorii și a trebuit să vină domnul ministru să rezolve problema”, a afirmat Bolojan despre Alexandru Rogobete.

Iar despre Radu Marinescu, propus de PSD să ocupe și în acest Guvern fotoliul de ministru al Justiției, președintele PNL a declarat că „îmi explica pe zeci de pagini de ce proiectul de lege privind pensiile magistraților nu este constituțional și care n-a avut curajul să-l inițieze”.

Cu microfonul tăiat, Bolojan a fost aplaudat de parlamentarii PNL, USR și UDMR

Ilie Bolojan și-a continuat discursul, adresându-se, de această dată, lui Luca Niculescu:

„Nu aveți nicio șansă, domnule Luca Niculescu, să rezolvați probleme structurale precum cele din Sănătate, cele legate de salarizarea unitară sau cele privind sumele imorale pentru magistrați. Ce o să faceți? De aceea, am așteptări scăzute de la acest guvern.

Este același PSD care a blocat reforma statului, pentru că un stat reformat nu mai poate fi controlat ca o feudă. Testul pentru PSD nu este programul de guvernare, pe care, din păcate, nu l-a respectat niciodată, ci guvernarea efectivă”.

Ilie Bolojan nu-și terminase discursul când, în calitate de președinte de ședință, președintele PSD Sorin Grindeanu i-a tăiat microfonul, fără să-l avertizeze înainte că se apropie de finalul timpului alocat.

La finalul discursului, parlamentarii liberali l-au aplaudat în picioare pe șeful lor de partid, lor alăturându-li-se și parlamentarii USR și UDMR.