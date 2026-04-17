VIDEO Ilie Bolojan, primul atac dur la PSD, care luni decide dacă rupe coaliția: Vor un premier tip marionetă și un PNL obedient

„S-ar dori probabil să existe un premier tip marionetă, ca unii să fie cu răspunderea, alții cu trasul sforilor prin spate”, a afirmat Ilie Bolojan, vineri, când a lansat un atac fără precedent la partidul condus de Sorin Grindeanu. Premierul a spus din nou, într-un interviu pentru Radio România Actualități, că nu va demisiona chiar dacă PSD îi va retrage sprijinul politic.

Ilie Bolojan a evitat în ultimele luni, de când a preluat guvernarea, să atace PSD sau să vorbească direct despre strategia social-democraților de a-l ataca continuu. În declarațiile făcute vineri la RRA, președintele PNL a lansat un atac fără precedent la adresa PSD.

„Orgoliu politic supradimensionat”, a descris premierul Ilie Bolojan PSD.

„S-ar dori, probabil, să existe un premier tip marionetă, ca unii să fie cu răspunderea, alții cu trasul sforilor prin spate. Eu îmi asum răspunderea. Gândiți-vă că această criză care se prefigurează e ca și când te-ai apuca să îți descoperi casa în toamnă fără să ai țigle și lemne pentru a reface acoperișul”, a declarat Ilie Bolojan.

„Dacă ar veni un nou premier, cât timp i-ar mai lua PSD-ului să inventeze noi probleme?”

Ilie Bolojan consideră că soluția în acest moment nu este ca la Palatul Victoria să vină un nou premier.

„Dacă ar veni un alt premier, dacă ar fi o marionetă, nu va avea nicio autoritate să facă ce trebuie pentru țară. Dacă aș ști că schimbarea unui om rezolvă problemele țării, nu aș avea o problemă să plec. Dar știu că nu se va întâmpla asta. Dacă ar veni un nou premier, cât timp i-ar mai lua PSD-ului să inventeze noi probleme?”, întreabă premierul.

El acuză social-democrații că vor un PNL „de tip obedient”: „Atunci când conducerea unui partid nu e decisă, când deciziile nu se iau în birourile acelui partid, ci la alt partid, înseamnă că există doar un partid anexă. Au mai fost astfel de situații și cei care au fost nu au avut viitor politic”.

„Cât timp sunt președintele PNL acest partid va rămâne unul relevant. Un partid care încurajează munca, respectă inițiativa privată”, susține Bolojan.

„După ce nu au reușit să creeze falii cu USR, s-au mutat asupra premierului Bolojan”

Premierul a spus că inițial PSD a încercat să creeze „falii” cu USR, dar pentru că nu le-a ieșit s-au îndreptat împotriva sa.

„PSD după ce nu au reușit să creeze falii cu USR, s-a mutat asupra premierului Bolojan. Este evident că a cere înlocuirea premierului pe care-l propune alt partid înseamnă să te interferezi în decizia acelui partid și acel partid nu mai are viitor. Și eu îmi doresc ca PNL să rămână un partid relevant”, a declarat Bolojan.

Ilie Bolojan consideră că PSD vrea înlocuirea sa pentru că „în acest mandat am deranjat destul de mult”.

„Am limitat prăduirea bugetului de stat, am limitat privilegii, ceea ce a deranjat. Vă dau niște exemple. Prăduirea bugetului se poate face în multe feluri. Dacă ai o bancă care dă credite neperformante, cum ar fi Eximbank, care nu vor mai fi returnate, înseamnă că acei bani nu se întorc. Când vrei să ai energie ieftină pentru țară, dar permiți ca accesul în sistemul energetic să fie blocat de hârtii, nu te poți racorda astăzi la sistemul nostru pentru că am emis prea multe hârtii, de 10 ori peste capacitatea noastră”, a explicat el.

Ce spune Ilie Bolojan despre o posibilă moțiune de cenzură

Ilie Bolojan a spus că dacă se va ajunge la un vot în Parlament privind situația Guvernului său, „vom respecta procedurile constituționale și vom vedea atunci care este situația”.

„Nu am proiectat niște pași în perioada următoare, pentru că nu eu am cauzat acest lucru, ci această criză este generată de PSD”, a spus Bolojan, care a insistat că își va continua mandatul și după eventuala demisie a miniștrilor PSD.

„Din păcate, pentru că nu se va putea oferi prea multă pâine, se va oferi mult circ”, a spus premierul, adăugând că „atunci când te critică cei pe care îi deranjezi când închizi robinete, că pui reflectoare pe anumite zone, înseamnă că faci ceea ce trebuie”.

Întrebat dacă se poate baza pe o majoritate parlamentară fără voturile PSD, premierul a spus că „vom vedea ce se va întâmpla”.

„Asta rămâne de văzut, există voturi în Parlament pentru ca o moțiune să treacă”, a spus Ilie Bolojan vorbind despre posibilitatea ca o moțiune de cenzură împotriva guvernului pe care îl conduce să treacă.

„Dacă sunt oameni care consideră că e greșit să facă parte din Guvernul Bolojan, atunci trebuie să le redai libertatea”

Întrebat dacă după plecarea PSD din Guvern îi va demite pe toți secretarii de stat și prefecții numiți de social-democrați, Bolojan a spus că „lucrurile trebuie analizate de la caz la caz”:

„Acolo unde sunt oameni care își fac datoria, nu e nicio problemă. Dacă sunt oameni care consideră că e greșit să facă parte din Guvernul Bolojan, atunci trebuie să le redai libertatea”.

Bolojan a spus legat de PNL că liberalii s-au poziționat clar și au avertizat PSD că dacă declanșează o criză politică nu vor mai forma o nouă majoritate în Parlament cu ei: „Până la o altă decizie, care poate întări această decizie sau nu, aceasta e decizia PNL. În funcție de ce se va vota luni, probabil vom avea o reacție pe tema asta. Nu suntem un partid care să potențăm scandalul, dar v-am spus, m-am prefăcut că nu aud, dar și PNL va trebui să se poziționeze”.

Despre o eventuală refacere a coaliției cu PSD, Ilie Bolojan a spus că „e greu să construiești relații de încredere”: „În astfel de situații, întrebarea pe care și-o pune un om normal este: dacă astăzi ajungeți să vă certați, și mâine stați la aceeași masă, când ați mințit?”.

PSD decide luni dacă rupe Coaliție

Aproximativ 5.000 de membri ai PSD vor vota, în 20 aprilie, dacă îi vor retrage sau nu susținerea politică premierului Bolojan în cadrul consultării pe care Sorin Grindeanu a anunțat-o prima oară acum mai bine de 5 luni, la începutul lui decembrie. Au fost stabilite și detaliile despre cum se va desfășura consultarea.

Liderii PSD se așteaptă ca votul să fie, într-o măsură covârșitoare, pentru retragerea sprijinului lui Bolojan.

Apoi, dacă după retragerea sprijinului politic premierul nu-și va da demisia până la ședința de Guvern care are loc de obicei joia, unul dintre principalele scenarii luate în calcul de social-democrați este retragerea miniștrilor din Guvern, nu și a secretarilor de stat sau a prefecților.

Liderii PSD au început să posteze pe Facebook mesaje prin care numără zilele până când vor vota la referendumul intern la care se va vota dacă partidul continuă cu premierul Ilie Bolojan. „Ajunge. Până aici. În 3 zile votez la momentul adevărului”, așa sună mesajele social-democraților.

Pe paginile de Facebook ale mai multor membri PSD, dar și pe cele ale organizațiilor din țară au apărut mesaje care prevestesc consultarea internă care va avea loc lunea viitoare, pe 20 aprilie.

Atunci, aproape 5.000 de social-democrați vor decide dacă îi mențin sau nu sprijinul politic premierului Bolojan.

„Ajunge. Până aici. În 3 zile votez la momentul adevărului. Din toată țara. Cu o singură voce”, le transmit social-democrații votanților.