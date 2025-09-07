VIDEO Ilie Bolojan, mesaj pentru opoziție înainte de votul din Parlament: „Nu mai blocați munca Guvernului cu moțiuni de tip Cațavencu”

Prim-ministrul Ilie Bolojan le-a solicitat colegilor săi din Parlament, duminică, în ședința comună a celor două Camere, să respingă moțiunile formulate de opoziție împotriva proiectelor de reformă adoptate prin angajarea răspunderii.

Premierul a apărat reformele propuse, duminică, în ședința de plen privind moțiunile de cenzură inițiate de opoziție împotriva a patru dintre cele cinci proiecte pentru care a angajat răspunderea Guvernului în 1 septembrie.

„Clasa politică din România se va împărți, astăzi, între cei care vor să reformeze statul și cei care trag de timp, calculând doar câștiguri electorale. Anii de comunism și tranziția haotică au lăsat urme adânci și nu mai avem timp de pierdut. Trebuie să reașezăm scara valorilor și să ducem România spre modernizare. Avem astăzi pe masă un pachet de reforme. Ele reprezintă pași importanți ai schimbării și, în același timp, o amenințare pentru populism și conspiraționism”, a declarat Ilie Bolojan.

El a spus că a citit cele patru moțiuni de cenzură.

„Am respect pentru orice opinie, dar unele arată lipsă de logică și înțelegere a interesului țării noastre. De aceea, am o rugăminte pentru colegii din opoziție. Nu mai blocați munca Guvernului cu moțiuni de timp Cațavencu (…). Noi venim aici cu respect și bună-credință și dăm socoteală pentru ceea ce facem”, a adăugat premierul.

Ilie Bolojan i-a îndemnat pe parlamentari să respingă moțiunile.

„Stimați colegi, suntem aici să luăm decizii care fac statul mai corect și mai respectuos cu cetățeanul, decizii care pun România pe un drum de modernizare, echitate și prosperitate. De aceea, vă rog să respingeți fiecare din moțiunile propuse de reprezentanții opoziției”, a mai declarat Ilie Bolojan.

Camera Deputaților și Senatul s-au reunit duminică pentru a dezbate și vota cele patru moțiuni de cenzură depuse de opoziția împotriva Guvernului Bolojan. Înaintea ședinței, liderul AUR a anunțat că parlamentarii opoziției nu vor intra în sală pentru a nu exista cvorum și, prin urmare, pentru ca dezbaterea și votul să fie amânate pentru luni. Cu toate acestea, ședința Parlamentului a început.