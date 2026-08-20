VIDEO Imagini cu accidentul uluitor din Mediaș, unde un autobuz a lovit 12 mașini. Şoferul autobuzului era beat

Imagini video cu accidentul provocat de un autobuz, joi, în zona Pieței Centrale din Mediaş, au fost difuzate online de presa locală. În imagini se vede cum autobuzul scăpat de sub control lovește toate autovehiculele din calea sa. Poliţiştii au stabilit că şoferul autobuzului era beat.

Dat fiind numărul mare de victime, a fost activat inclusiv planul roșu de intervenție. Şase persoane din cele 22 implicate în accident au avut nevoie de evaluare medicală, iar apoi patru dintre ele au fost duse la spital.

Accidentul rutier s-a produs joi după-amiază în municipiul Mediaş, pe strada Mihai Eminescu, în apropierea pieţei agroalimentare, primele informaţii arătând că sunt implicate un autobuz şi mai multe autoturisme.

Nova Tv Mediaș relatează că autobuzul și-a continuat deplasarea pe o distanță de peste 150 de metri, lovind mai multe autovehicule, și s-a oprit în zona intersecției cu strada Constantin Brâncoveanu.

Autorităţile au activat Planul Roşu de Intervenţie, fiind mobilizate mai multe autospeciale, ambulanţe și echipaje SMURD.

Potrivit ISU Sibiu, în accident au fost implicate în total 22 de persoane, dintre care 20 de adulți și doi minori.

Șase persoane au avut nevoie de evaluare medicală la fața locului, iar ulterior patru dintre persoane au fost transportate la spital – o femeie și trei bărbați. Aceștia au suferit traumatisme ușoare. Celelalte două persoane monitorizate au refuzat transportul la spital.

Şoferul autobuzului era beat. Anunțul Poliției

Potrivit Poliției Județene Sibiu, în accidentul rutier din Mediaș au fost implicate un mijloc de transport în comun și 12 autoturisme.

„Din primele cercetări efectuate la fața locului, polițiștii rutieri au stabilit că, în timp ce conducea un autobuz pe strada Mihai Eminescu, din municipiul Mediaș, un bărbat, în vârstă de 65 de ani, domiciliat în municipiul Mediaș, a pierdut controlul direcției de deplasare și a intrat în coliziune cu mai multe autoturisme”.

„Conducătorul autobuzului, precum și alte trei persoane, respectiv un bărbat în vârstă de 56 de ani, domiciliat în municipiul Mediaș, conducător al unui taxi, și doi pasageri dintr-un alt autoturism, respectiv o femeie în vârstă de 26 de ani și un bărbat în vârstă de 32 de ani, ambii domiciliați în localitatea Blăjel, au suferit vătămări corporale și au fost transportați la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale”.

„Conducătorul autobuzului a fost testat cu aparatul etilometru, rezultatul indicând o valoare de 1,26 mg/l alcool pur în aerul expirat”.

„Cercetările sunt continuate în vederea stabilirii tuturor circumstanțelor producerii accidentului rutier”, a transmis IPJ Sibiu.