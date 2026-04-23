VIDEO Imagini cu momentul în care trupe iraniene mascate și înarmate capturează două nave în Strâmtoarea Ormuz

Momentul în care două nave sunt capturate în Strâmtoarea Ormuz. Sursa foto: captură video Garda Revoluționară Islamică (IRGC) / The Guardian

Forțele iraniene au sechestrat două nave internaționale în Strâmtoarea Ormuz, invocând „încălcări maritime”, potrivit The Guardian.

Garda Revoluționară Islamică (IRGC) a difuzat joi dimineață o înregistrare video cu momentul capturării navelor MSC Francesca, sub pavilion panamez, și Epaminondas, sub pavilion liberian.

În filmările difuzate de Teheran, se pot observa trupe iraniene mascate și înarmate care iau cu asalt puntea navelor.

Navele au fost escortate forțat către coastele Iranului după ce au fost acuzate că „au încercat să părăsească strâmtoarea în secret”, conform agenției de presă Tasnim și companiilor de transport maritim.

Este pentru prima dată când Iranul capturează nave de la începutul conflictului, la sfârșitul lunii februarie.

La Casa Albă, purtătoarea de cuvânt Karoline Leavitt a declarat că Donald Trump nu consideră capturarea celor două nave container ca fiind o încălcare a armistițiului dintre SUA și Iran, fiindcă „nu erau nave americane, nu erau nave israeliene, erau două nave internaționale.”

Miercuri, cel puțin trei nave au fost atacate în Strâmtoarea Ormuz, una dintre ele fiind „grav avariată”, relatează presa internațională. Incidentele au avut loc la scurt timp după ce președintele american Donald Trump a anunțat că va prelungi armistițiul.