Atac neașteptat pe mare după ce Trump a prelungit armistițiul

O navă de containere a fost atacată în largul coastelor Omanului de forțe navale ale Gărzii Revoluționare Iraniene, potrivit autorităților navale britanice, citate de New York Times.

Echipajul este teafăr, deși puntea de comandă a suferit avarii grave. Agenția britanică UKMTO, coordonată de Marina Regală, a transmis că atacul a fost lansat fără niciun avertisment radio prealabil.

Atacul a fost descris de către presa de stat drept o „acțiune de aplicare a legii”, relatează Sky News.

„Până când Statele Unite nu vor ridica restricțiile privind libera circulație a navelor din și către Iran, Strâmtoarea Ormuz va rămâne sub control strict, iar situația va rămâne neschimbată”, a declarat pentru agenția de presă iraniană Fars un purtător de cuvânt al Cartierului General Central Khatam al-Anbiya, sediul central al forțelor armate iraniene.

Atacul a avut loc la scurt timp după ce președintele Donald Trump a anunțat prelungirea armistițiului cu Iranul, pentru a permite continuarea negocierilor mediate de Pakistan. Deși bombardamentele directe au încetat oficial, marina americană continuă să blocheze porturile iraniene, împiedicând orice transport maritim.

Teheranul a răspuns agresiv prelungirii armistițiului, catalogând menținerea blocadei navale drept un act de război care trebuie să primească un răspuns militar.