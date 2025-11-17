VIDEO Imagini cu un bărbat care se „vindecă” brusc la un semafor. „Haideţi să nu mai hrănim teatrul ieftin!”

Un polițist din județul Brașov a publicat, luni seară, imagini video cu un bărbat care cerșește în fața șoferilor, mergând cu dificultate şi folosind un baston, dar care pare apoi că se vindecă „miraculos” după ce iese din raza vizuală a acestora. „Haideţi să nu mai hrănim teatrul ieftin!”, a îndemnat poliţistul.

În imaginile publicate pe Facebook de către Daniel Zontea, poliţist în cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Braşov şi purtător de cuvânt al instituţiei, se vede cum un bărbat, care pare că are dificultăţi în a se deplasa şi se sprijină de un baston, cerşeşte în dreptul unei coloane de autoturisme oprite la semafor.

Într-o altă zonă, pe trotuar şi ferit de privirile şoferilor, acelaşi bărbat se deplasează cu sprijinul bastonului, iar când ajunge în dreptul propriei mașini începe să meargă normal, după care urcă la volan, scrie News.ro.

„Dragilor, haideţi să nu mai hrănim teatrul ieftin. Printre noi sunt oameni reali, semeni plini de nevoi, care chiar au nevoie de ajutorul nostru şi pe care nu o să-i vedem niciodată ascunzându-se pe după maşini şi vindecându-se în mod miraculos”, a transmis poliţistul care a postat imaginile.

Zeci de persoane au comentat cazul pe pagina lui Daniel Zontea.

Unii consideră că, din cauza celor care se prefac, suferă cei care au cu adevărat nevoie de ajutor, în timp ce alţii îi critică pe cei care dau bani cerşetorilor.

„Plină România de asemenea exemplare, să vedeţi câţi sunt în zilele de «hram»”, a scris o persoană.

Iar alt utilizator al reţelei de socializare a transmis: „Braşovul este plin de falşi cerşetori, să vezi ce maşini au, tu munceşti o luna cât fac ei într-o zi bună, răspuns la cine e de vină proşti cu mâna largă. Poliţia ar trebui să fie prezentă pe stradă şi să stopeze cerşitul, foarte mulţi sunt în zona marilor magazine prin parcări şi prin pieţe”.